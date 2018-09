Embajador ante ONU: Guatemala no tiene planeado reformar la CICIG

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno guatemalteco no tiene en sus planes reformar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dijo el embajador del país centroamericano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Skinner-Klée, en una entrevista con un diario de su país.

"De parte del Estado de Guatemala nunca se pensó en reformar la CICIG, la palabra reforma la uso el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, el día que habló con el presidente (…) pero yo no sé el alcance que le quieran dar", respondió el funcionario en entrevista con el diario Prensa Libre.

Skinner-Klée se refería a las declaraciones de Pompeo expresadas durante una charla telefónica con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en las que el secretario de Estado reiteró el apoyo de su país "para una CICIG reformada".

Pero EEUU no tiene la potestad para decidir un cambio, afirmó el embajador, quien agregó que para él era "un punto nuevo en el radar (…) pero hay que sentarse a platicar. Hay que recordar que Estados Unidos no es parte del Acuerdo, no lo puede reformar como tampoco el G13 le puede decir a Guatemala que debe conservar a (Iván) Velásquez".

A fines de agosto, Morales indicó que no renovaría el mandato de la CICIG, que finaliza en 2019, y días después prohibió el reingreso a la nación al jefe del organismo anticorrupción, Iván Velásquez.

La CICIG fue creada por un acuerdo entre Guatemala y la ONU en 2006 y el Gobierno actual había pedido a Naciones Unidas que reemplazara a Velásquez.

El embajador dijo que ésa era la causa por la que Morales había decidido no extender el mandato de la CICIG.

"Lo genera la irresponsabilidad del secretario General de las Naciones Unidas por no reemplazar a Velásquez. Un año torpe de silencio en lugar de ponernos de acuerdo", comentó Skinner-Klée.

La CICIG y la fiscalía general habían pedido el desafuero de Morales en agosto para juzgarlo por financiamiento electoral ilícito.

se El antejuicio al mandatario fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia y luego pasó al Congreso, donde a finales de agosto instaló la Comisión Pesquisatoria que debe examinar las pruebas contra Morales y emitir un informe al pleno.