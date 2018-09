Uno de los Cinco cubanos: "Estamos agradecidos del apoyo a nuestra causa"

"No pasa un solo día en que nosotros no agradezcamos a las personas que lo hicieron posible, y ahora estamos de lleno en las luchas de nuestro pueblo, coco a codo, echando para adelante con todos los retos que tenemos, que no son pocos", subrayó a esta agencia, a nombre de sus compañeros René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González.

© AP Photo / Ramon Espinosa Productoras canadienses e Instituto cubano filmarán película sobre Cinco Héroes cubanos

La fecha fue recordada el 12 de septiembre, en un acto efectuado en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), ante la presencia de funcionarios del Estado y el Gobierno, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba e integrantes de grupos de solidaridad de varias naciones.

"Estamos seguros que, tal como se alcanzó la victoria y el regreso de los Cinco a Cuba, alcanzaremos algún día la victoria contra el bloqueo de EEUU, la devolución de la Base de Guantánamo, y la victoria que nos permita seguir construyendo un socialismo más próspero y sostenible como merece nuestro pueblo", precisó Hernández Nordelo.

El 12 de septiembre de 1998 el Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI), desató una operación de captura contra una red de supuestos espías cubanos en el sur del estado de Florida, lo que desembocó en el arresto de 10 personas, entre ellos los que después integrarían el grupo de los Cinco.

La principal labor de estos cinco agentes cubanos, según sus propias declaraciones, era monitorear a grupos extremistas de origen cubano asentados en la ciudad estadounidense de Miami, para evitar y neutralizar posibles ataques terroristas contra Cuba.

También: Miembro de los Cinco Héroes cubanos denuncia políticas desestabilizadoras de EEUU

Durante 33 meses se les mantuvo sin fianza, intentando convencerlos de colaborar con la Fiscalía e invitándoles a traicionar a su patria, a cambio de ciertas promesas, presiones y chantajes.

© REUTERS / Ivan Alvarado Embajador boliviano en Cuba advierte sobre el plan de EEUU en la región

"Confiados que íbamos a aceptar –el FBI- determinadas prebendas si nos cambiábamos de bando, nuestra negativa los frustró y eso explica los 17 meses que pasamos en el 'hueco' (celda de castigo), y la negativa a que viéramos a nuestras esposas por muchos años", explicó Gerardo Hernández en su discurso.

"Han pasado 20 años, y lo más importante hoy es que los Cinco estamos insertados en la cotidianidad de nuestra Patria", enfatizó el también Héroe de la República de Cuba, condición honorífica que ostentan sus 4 compañeros de causa.

Gerardo Hernández fue condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años; Ramón Labañino, a cadena perpetua más 18 años; Antonio Guerrero, a cadena perpetua más 10 años; Fernando González, a 19 años de prisión, y René González, 15.

Los dos últimos cumplieron sus condenas en cárceles de EEUU, mientras que Gerardo, Antonio y Ramón fueron liberados en diciembre de 2014, gracias a un intercambio de prisioneros entre los dos países, y por la campaña de solidaridad internacional con la causa de los Cinco cubanos.