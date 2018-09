Constitucionalista: planteo de cierre de Congreso peruano no tiene "pies ni cabeza"

LIMA (Sputnik) — El eventual cierre del Congreso de Perú, manejado por el presidente Martín Vizcarra, es una medida equivocada que no tiene ni pies ni cabeza, dijo a Sputnik el abogado constitucionalista y exsenador, Enrique Bernales (1980-1992).

"Me resisto a creer que un presidente elegido democráticamente esté anunciando como posibilidad el cierre del Congreso a partir de una lectura de la Constitución que no tiene ni pies ni cabeza", afirmó Bernales.

Vizcarra se encuentra actualmente impulsando la iniciativa de realizar un referendo de reforma constitucional que tiene que ser aprobado por el Congreso, con medidas que buscan combatir la corrupción.

Con el referendo se pretende consultar a la ciudadanía sobre tres temas que son reformas constitucionales: la prohibición de reelección inmediata de congresistas, la transparencia de los aportes económicos a los partidos políticos, obligando a que sean de conocimiento público y especificando su origen, y el retorno al sistema bicameral para el actual Congreso de Perú.

La realización de este referendo viene siendo resistido por la bancada mayoritaria del partido opositor Fuerza Popular (fujimorista, derecha), algo que ha hecho que Vizcarra contemple la posibilidad del cierre del Congreso si el parlamento "insiste" en bloquear la lucha contra la corrupción.

Vizcarra habló el 10 de septiembre del eventual cierre del parlamento en una entrevista concedida a la cadena de noticias CNN.

Además: "La crisis política de Perú se resolverá con nueva Constitución o adelanto de elecciones"

Bernales afirma que, como el referendo se trata de reformas constitucionales, estas solo pueden ser llevadas a cabo por el Congreso, tal como lo señala la Carta Magna.

"La Constitución vigente no es muy abierta en cuanto a los mecanismos para sus reformas totales o parciales, el presidente tiene derecho de iniciativa para las reformas, pero no puede participar del proceso para ejecutarlas, las reformas constitucionales son potestad exclusiva del Congreso", enfatiza Bernales.

Añadió que en la Constitución se contempla el cierre del Congreso por parte del presidente cuando el parlamento ha censurado o negado el voto de confianza a dos gabinetes ministeriales en un solo periodo de Gobierno.

Esta medida única y extraordinaria está contemplada en el artículo 134.

"El voto de confianza se hace en cuanto a programas de Gobierno, pero esto (el referendo) no es un programa de Gobierno, es una modificación constitucional, un cambio del sistema político", precisa Bernales.

© REUTERS / Mariana Bazo Keiko Fujimori califica de "populistas" reformas propuestas por presidente de Perú

Por tanto, según el constitucionalista, el Congreso no puede ser cerrado si se niega a aprobar el referendo, pues aun si lo hiciera el Ejecutivo no puede invocar una cuestión de confianza al tratarse de una reforma de la Carta Magna y no de una política de Gobierno.

El actual Congreso ya censuró un gabinete al actual Gobierno; se trató del presidido por el ex primer ministro Fernando Zavala, lo cual ocurrió en septiembre de 2017.

El exsenador añadió "que existe un mecanismo para cerrar el Congreso, que es negando la confianza dos veces a un gabinete, ¿pero usted conoce a un parlamento tan tonto como para negar la confianza dos veces sabiendo que eso lo va a disolver? Eso sería suicida, imposible".

Bernales espera un retroceso en las consideraciones del presidente, pues considera que crean un clima político desfavorable para todos en Perú.

La oposición, representada por Fuerza Popular, rechazó las declaraciones de Vizcarra, sobre un eventual cierre del Congreso, medida que catalogan como anticonstitucional.