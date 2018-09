Exponen las 'Falklands' en Uruguay y veteranos de Malvinas reaccionan

"Es una provocación, quizás hay sectores comerciales en Uruguay, como [hay] en Argentina, que no interpretan el sentimiento por la lucha de Malvinas de nuestros pueblos", dijo a Sputnik Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM).

El polémico estand británico en la exhibición agroindustrial anual de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) no se ve al ingresar al galpón donde está instalada. Para llegar hay que atravesar los de comida, educación, turismo y negocios y caminar por las "vías" del metro de Londres: el pabellón británico fue diseñado con la idea de imitar el mítico transporte público londinense, cuyo logo fue creado 102 años atrás por un uruguayo de familia inglesa.

El estand que promociona a las Islas bajo el nombre de "Falklands", está al fondo a la izquierda, en la esquina del galpón. Allí hay dos personas que orientan al visitante, le dan folletos y lapiceras, y promocionan "el turismo y el comercio entre Uruguay y las Islas", dijo a Sputnik Verónica Psetizki, directora Comunicación de la embajada.

En 1982 Argentina desembarcó en las Islas Malvinas reclamando su soberanía, lo cual desató un conflicto armado con el Reino Unido que se prolongó desde el 2 de abril hasta el 14 de junio y culminó con la derrota argentina, 649 muertos argentinos y 255 ingleses.

Los países de América Latina vienen respaldando desde entonces los reclamos de soberanía de Argentina y por eso el estand, como parte de una muestra británica en Uruguay, bajo el nombre de Falklands, desató polémica.

"El estand de las Islas no tiene ningún objetivo político", aseguró Psetizki. "Acá no se está hablando ni de soberanía ni de temas políticos porque éste no es el tono adecuado para hacerlo, y no es el objetivo [del estand] tampoco", agregó.

El senador argentino José Olivera presentó un proyecto para reclamar que la Cancillería de su país se expida para condenar la referencia a las islas reclamadas por la República Argentina.

El estand representa un "gobierno ilegal e ilegítimo de las Islas Malvinas. […] Allí se reparte información que no tiene nada que ver con la realidad de lo que pasa en el archipiélago, ni se alude a la circunstancia de que son tierras usurpadas [por los británicos] desde 1833 hasta la fecha, desconociendo los reclamos de la República Argentina y las resoluciones de Naciones Unidas que instan a las partes a dialogar", dijo a Sputnik Alonso.

Alonso se reunió con el embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano, "preocupado y dolido" por la situación que acontece en la Expo Prado.

Según relató Alonso a Sputnik, durante la conversación con el embajador se expusieron "coincidencias del Gobierno de Uruguay con respecto a la posición inamovible [sobre] la situación y acompañamiento que Argentina mantiene en el reclamo de soberanía".

También dijo que la embajada está "haciendo lo posible para intervenir" en la exposición, que se da en el ámbito privado pero "afecta al propio pueblo uruguayo que mantiene la solidaridad con el pueblo argentino".

Alonso opinó que es "lamentable" que tenga que ser una organización civil la que recurra a reunirse con el embajador porque el ministerio de Relaciones Exteriores argentino "hasta el día de hoy no ha hecho ningún reclamo sobre esta situación". A su vez, aseguró que "durante la gestión de [Mauricio] Macri ha habido un retroceso en cuanto al reclamo" de soberanía.

El veterano indicó que un ejemplo es el acuerdo Foradori — Duncan, anunciado el 13 de septiembre de 2016 por el ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y firmado por el exvicecanciller argentino Carlos Mario Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas de la Commonwealth británica, Alan Duncan.