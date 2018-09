"EEUU no cesa en su interés de acabar con Venezuela"

En diálogo con Sputnik, Tajeldine recordó que esta intención de ir contra las autoridades venezolanas "es pública y notoria" y se ha manifestado en muchas maneras. El mismo presidente Donald Trump aseguró "no descartar una invasión militar" en el país caribeño, subrayó el experto.

"Por eso no debería sorprender a nadie la revelación del New York Times de que EEUU ha venido trabajando tras bastidores para llevar adelante esos planes. Una invasión militar no sería posible sin antes contar con una fuerza de traidores internos que se prestarían para ese juego", dijo Tajeldine.

El rotativo de Nueva York publicó un artículo en el que afirmaba un presunto contacto entre Washington y los militares disidentes para planificar cómo remover a Maduro de su cargo, en base al testimonio de funcionarios estadounidenses y un comandante venezolano retirado que participó negociaciones.

No obstante, el plan naufragó, pues finalmente EEUU decidió no llevar adelante este apoyo. Uno de los motivos podría haber sido la inclusión en la lista de individuos sancionados económicamente por Washington de uno de los militares venezolanos contactados.

Tajeldine precisó que a pesar del despliegue de estas estrategias, EEUU "hasta ahora no ha podido conseguir una fuerza importante para llevar a cabo su objetivo". El apoyo de militares que secundan los planes contra Maduro se reducen a "algunas individualidades". De hecho, recordó el analista, "varios se encuentran en prisión".

Según el experto, la participación de EEUU en el intento de "magnicidio" contra Nicolás Maduro, con la utilización de drones y explosivos, se puede intuir a través de las declaraciones de periodistas de medios estadounidenses como el peruano Jaime Bayly y la venezolana Patricia Poleo, que afirmaron tener fuentes que los notificaron de estos planes.

"Es decir que EEUU se ha prestado al terrorismo al financiar grupos que pretendían acabar no solo con la vida del presidente Nicolás Maduro, sino con el alto mando militar presente en el evento", dijo Tajeldine, sobre el atentado frustrado del pasado 4 de agosto, durante un acto de conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana.

La intención de "pescar en aguas revueltas" del New York Times con estas declaraciones no sorprende, pero en cambio "queda en evidencia que todos los señalamientos que ha hecho el presidente de la República y otros voceros del Gobierno son verdaderos", dijo el experto. Y agregó: "EEUU viene conspirando y no cesa en su intención de acabar con un Gobierno que no responde a sus intereses".

En su lugar, aseguró, Washington prefiere uno "que se preste a entregar a Venezuela al Fondo Monetario Internacional o a las ansias voraginosas de los capitales trasnacionales estadounidenses, especialmente las grandes petroleras".

No obstante, los esfuerzos para atraer apoyos militares solo logran acaparar "sectores minoritarios". Luego de 14 años de presidencia de Hugo Chávez y cinco de Nicolás Maduro, el hecho de no haber podido derrocar a los gobernantes "lleva a la desesperación de estos grupos", desarticulados por la "efectividad de la inteligencia venezolana".

Entre estos, se encuentra el liderado por el policía sublevado Óscar Pérez, que secuestró un helicóptero y lanzó explosivos contra las sedes del ministerio del Interior y el Tribunal Supremo de Justicia, en junio de 2017. Siguieron otras tomas de bases de la Guardia Nacional Bolivariana, hasta que finalmente Pérez y algunos de sus seguidores "fueron eliminados en combate", pues "no depusieron las armas".

El "peso económico y el poder de compra de voluntades de EEUU" ha ido más allá de las Fuerzas Armadas del país. A través de acciones en la Organización de Estados Americanos (OEA) y de propiciar espacios como el Grupo de Lima, EEUU "ha querido legitimar la intervención militar en el país" y efectivizar "un bloqueo".

Con los cambios políticos en varios países de la región, EEUU "ha visto posibilidades" de reunir un mayor número de aliados para "asestar una estocada final contra Venezuela". Sin embargo, no tiene el apoyo suficiente para concretar sus objetivos. Por eso, "la forma de aislar a Venezuela" es "ahogarla económicamente".

"Es un país que sufre un bloqueo financiero y comercial, sufre del chantaje que EEUU ejerce sobre Colombia o sobre Brasil, países con los que Venezuela ha tenido históricas relaciones comerciales e intereses compartidos", dijo Tajeldine.

No obstante, con "un trabajo político intenso" según el analista, Caracas ha logrado a lo largo de los años trabar fuertes lazos comerciales con grandes potencias como China o Rusia, o con potencias medias como Irán o Turquía.

​"Esto le ha permitido sobrevivir y enfrentar estos embates económicos. Y ahora Venezuela lleva adelante cambios económicos en la política económico que podrían tener resultados en lo inmediato", concluyó.