Venezuela denuncia planes de EEUU de apoyar conspiraciones contra el Gobierno

Arreaza cita medios estadounidenses, particularmente The New York Times, según el cual la "administración Trump discutió un posible golpe de Estado con militares rebeldes en Venezuela".

"Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias", escribió Arreaza en su cuenta de Twitter.

​Según afirmó un ex jefe militar anónimo, no menos de tres distintos grupos formados por militares venezolanos estuvieron planeando un golpe de Estado contra el Gobierno de Maduro.

Los conspiradores —afirmó el exjefe militar— planeaban realizar el golpe de Estados al menos en tres ocasiones: en verano de 2017, y en marzo y mayo de 2018, pero ninguno de esos planes fue hecho realidad.