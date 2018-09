Colombia no abrirá embajada en Palestina pese a reconocerlo como Estado independiente

BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia no abrirá una embajada en Palestina pese a que el pasado Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) lo reconoció como Estado independiente, indicó a medios locales el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.

"No hay reversa, pero tampoco avanzaremos; no existe el precedente en Colombia de desconocer un Estado, pero no vamos a abrir una embajada; tenemos que fortalecer aún más nuestra relación con Israel", dijo Trujillo en el marco de una visita a Washington, donde habló en el centro de análisis de políticas públicas Diálogo Interamericano, según declaraciones publicadas por el diario colombiano El Tiempo.

© AP Photo / Andres Kudacki Colombia mantiene reconocimiento de Palestina como estado independiente

El reconocimiento de Palestina como Estado independiente por parte de Colombia se dio el pasado 3 de agosto, cinco días antes de que Santos dejara el poder.

Sin embargo, cuando Iván Duque asumió la Presidencia el 7 de agosto pasado, Trujillo advirtió que se revisaría la decisión.

Aunque se esperaba un pronunciamiento sobre el tema luego de que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores evaluara el caso, el lunes el propio presidente Duque anunció que Colombia no revertirá la decisión.

"Esa decisión es irreversible (…), porque el presidente de la República, amparado por la Constitución, es quien está embestido para representar las relaciones exteriores del país", dijo Duque en entrevista con la emisora local Caracol Radio.

Colombia era el único país de la región que había evitado pronunciarse sobre la independencia de Palestina, por lo que la decisión tomada por Santos generó una polémica con el Gobierno de Israel, que cuenta con el país sudamericano como uno de sus mayores aliados en Latinoamérica y que había pedido a Duque que revirtiera la decisión.

Además: Canciller de Colombia pide a Santos que asuma responsabilidad por decisión sobre Palestina