Cancillería uruguaya propone visas gratis para reunificar familias de migrantes

"El Ministerio de Relaciones Exteriores envío un artículo en la Rendición de Cuentas para aquellos extranjeros (que están en el país) que se reunifiquen y para hacerlo necesiten visa para ingresar, esta será gratuita", afirmó Muiño.

La Rendición de Cuentas está siendo analizada por el Senado y ya cuenta con media sanción de Diputados.

Añadió que desde que se instauró el sistema de reunificación familiar, a mediados de 2017, se han realizado más de 350 y "no se ha denegado ninguna".

De ese total, "el 90% son ciudadanos dominicanos y aproximadamente igual porcentaje son menores de edad".

Antes de 2017 había reunificaciones, pero ahora hay un sistema simplificado y que se realiza en la Dirección de Migración y en Cancillería, cuando antes se hacía solo en el primer organismo.

Uruguay tiene estipulado el derecho de reunificación familiar en el artículo 10 de la ley 18.250.

Actualmente, contó Muiño, hijos de dominicanas que llegaron a Uruguay antes del 2014 están realizando el trámite de reunificación "porque ahora tienen trabajo estable, un mejor poder adquisitivo y la residencia concedida".

La presidenta de la Red de Apoyo al Migrante, Hendrina Roodemburg, dijo a Sputnik que "continuamente personas de República Dominicana en Uruguay" les cuentan "que trajeron a sus hijos, están unificando en base a mucho sacrificio, juntando dinero trabajando en empresas de limpieza y lo mandan para comprar los pasajes".

Roodemburg afirmó que las organizaciones no gubernamentales que componen la Red que preside no están de acuerdo con que "se necesite una visa" para la reunificación.

Para poder obtener la residencia en el país, afirmó, "tendría que alcanzar con mostrar la relación familiar, que es un hijo o una madre (de quien vive en el país), porque es un derecho de un niño a vivir con sus padres y viceversa".

Muiño aseguró que "eliminar la visa es responsabilidad de ambos países, de mantener una comunicación permanente para evitar la trata y tráfico de personas".

Los ciudadanos de América Latina a los que Uruguay requiere visa para ingresar son los de República Dominicana, Haití, Cuba y Surinam.

La presidenta de la Red afirmó que Uruguay ha mejorado en el tratamiento del migrante, pero considera que aún faltan algunas cosas.

"En medio de la región no estamos mal, pero eso no alcanza, en Uruguay la cosa puede mejorar, el tema de la visa que en América Latina se pide para pocos países pero complica mucho, nosotros no queremos que existan porque no entendemos la diferencia entre unos y otros", afirmó la presidenta de la Red.

Roodemburg puso el ejemplo de Cuba, dijo que la situación está muy complicada, "por el tema de la visa, pese a que hay muchos cubanos que llegaron a Uruguay lo hacen por un camino que va desde Guayana por todo Brasil, que es muy complicado".

Entre las cosas que mejoraron, destacó, se encuentra el puesto de asesoramiento para migrantes sobre enseñanza, instalado por el Ministerio de Educación.

Por su parte, Muiño destacó que Uruguay tiene tres características "sobresalientes" en cuanto a migración.

Ellas son: "una persona extranjera que ingresa como turista puede cambiar su categoría migratoria sin necesidad de salir del país, estas personas pueden documentarse con una cédula provisoria al inicio del trámite y la irregularidad no es considerada ilegalidad y no se expulsa a las personas en esta situación sino que se busca y se logra que la persona se documente y regularice".

Uruguay pasó a ser receptor de migrantes

El director de Asuntos Consultares y Vinculación de Cancillería dijo que "después de ser un país expulsor por más de 40 años y convertirse en un país receptor (de migrantes) la situación no ha pasado desapercibida".

Hace 10 años atrás Uruguay "tramitaba solo 3.000 residencias por año y en 2017 gestionó 13.000 y este año se prevé que se superen las 13.000 residencias", añadió.

En relación a la crisis migratoria que vive América Latina, en especial con la emigración en masa de venezolanos, Muiño afirmó que la "movilidad humana no es ajena a Uruguay".

No obstante, "en comparación con otros países de la región y el mundo, el nuestro recibe un número inferior de migrantes, de todas formas los que llegan han comenzado a impactar en la sociedad uruguaya, ya sea por el acento en su lenguaje como así también por su cultura", añadió.

Los migrantes que más han llegado, con relación al Mercado Común del Sur (Mercosur), son los argentinos, venezolanos y brasileños, respecto a los países fuera del bloque arribaron principalmente cubanos y dominicanos, informó.

El Mercosur está integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Venezuela que a pesar de estar suspendido actualmente, sus migrantes tienen el mismo trato por Montevideo.

En los primeros meses del año llegaron 3.856 ciudadanos venezolanos, añadió.

"Esta cifra no ha impactado circunstancialmente en la tramitación (de residencias) ya que se ha podido tener recursos", afirmó.

Además, los venezolanos tienen los mismos beneficios que los ciudadanos del Mercosur, por lo que sus trámites de residencia son más ágiles que los de migrantes de países de fuera del bloque.

Algunos países de América Latina y organismos internacionales ven con preocupación la situación de emigración de venezolanos, a raíz de la crisis que vive ese país, según su Gobierno por el bloqueo económico que ejerce EEUU contra Venezuela.

Para junio pasado se estimaba que 2,3 millones de venezolanos habían emigrado principalmente a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, llamó el miércoles a crear un grupo de trabajo para que realice una evaluación de la crisis de refugiados venezolanos, en el marco de una reunión del Consejo Permanente del organismo.