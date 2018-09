Primera reunión de ministros de Educación del G20 sesiona en Argentina

"Sin educación no hay desarrollo de las capacidades humanas; no hay desarrollo de las personas, y sin desarrollo humano, no hay posibilidad alguna de desarrollo sostenible en la Tierra", dijo al abrir el encuentro el ministro de Educación de Argentina, Alejandro Finocchiaro.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Reuniones del G20 ganan impulso en Argentina pese a la crisis

Los documentos, consensuados por los equipos de trabajo el pasado lunes, ponen énfasis en la adopción de una "política de competencias y habilidades", que haga foco en la formación fundamental en matemática y lengua e introduzca una educación integral para preparar a las jóvenes generaciones a enfrentar un futuro definido como incierto, dijo el martes a Sputnik la presidenta de Educación del G20, Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa de Argentina.

"Proponemos a los sistemas educativos que estén atentos a los cambios en cuatro dimensiones: el currículum educativo, la formación de los docentes, el financiamiento necesario para que los países puedan desarrollar esta política de habilidades y la cooperación internacional y la participación colaborativa entre los países para aprender unos de otros", explicó Miguel.

A la reunión asisten 30 jefes de delegación, incluyendo los 19 países y la Unión Europea que conforman el G20.

Entre estos están la directora general de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Unión Europea, Themis Christophidou, el ministro de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón, Yoshimasa Hayashi, la secretaria de Educación de EEUU, Betsy DeVos, y la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Audrey Azoulay.

Temas relacionados: Ministros del G20 se reúnen en noroeste argentino para discutir sobre economía digital

Hay además cinco países invitados, Chile, Jamaica, Holanda, Singapur y España.

Este 5 de septiembre las autoridades educativas realizarán una reunión con sus pares de Trabajo para adoptar un documento conjunto sobre el futuro del empleo que será insumo para la cumbre de líderes del G20 que se celebrará en Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

El G20 nació en 1999 como un espacio de coordinación de ministerios de finanzas y bancos centrales de países industrializados y emergentes para hacer frente a crisis reiteradas y buscar acuerdos para construir una arquitectura financiera internacional más sostenible.

En 2008 adquirió relevancia cuando hizo frente a las consecuencias de la explosión de la burbuja inmobiliaria en EEUU y Europa.

En ese año se inauguraron las reuniones cumbres de presidentes y jefes de Gobierno.