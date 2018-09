Canciller: el Gobierno de Ortega promueve diálogo entre los nicaragüenses

"Nuestro pueblo y Gobierno ratifican su profundo compromiso con la paz y por lo tanto promueve un verdadero diálogo entre los nicaragüenses, ese es el camino, esa es la ruta y ese es el diálogo más efectivo que puede existir (…), es el diálogo que los nicaragüenses hemos construido y seguiremos asegurando la paz, la estabilidad y el progreso de nuestro país", señaló el canciller.

Moncada también declaró que el Consejo de Seguridad de la ONU no es el órgano adecuado para tratar la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

"Nicaragua es Estado parte de los pactos y convenciones de derechos humanos y es un país respetuoso de sus compromisos, este consejo no es el órgano competente para tratar esta materia, los derechos humanos deben abordarse mediante diálogo constructivo, no confrontativo, no politizado y basado en los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad", señaló Moncada.

Nicaragua vive desde hace cuatro meses una crisis originada por una serie de protestas que derivaron en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Aproximadamente 481 nicaragüenses fallecieron como consecuencia de la crisis que vive el país desde el 18 de abril, indicó el 4 de septiembre un informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Por su parte, el Gobierno afirma que desde abril fallecieron algo menos de 200 personas y asegura que la violencia es promovida en gran medida por sectores opositores que buscan un "golpe blando" contra el presidente Daniel Ortega.