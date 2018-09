Presidente electo de México: transición se desarrolla con estabilidad

"Se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad, no hay crisis política, no tenemos una crisis financiera; no está sucediendo lo que desgraciadamente está sucediendo en Argentina", dijo López Obrador, refiriéndose a la situación en el país sudamericano.

© AFP 2018 / Yuri Cortez El ciclo económico de México se recupera tras la elección de López Obrador

El Gobierno argentino se vio obligado a tomar medidas de emergencia frente a una crisis económica, con nuevos impuestos a las exportaciones, una reducción del gabinete y la negociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que recurrió en junio en busca de un préstamo por 50.000 millones de dólares.

López Obrador dijo en el aeropuerto de la ciudad que es evidente que existe una crisis en México, pero relacionada con "mucha pobreza y sobre todo mucha inseguridad y mucha violencia, pero también hay condiciones (favorables), porque hay ánimo de esperanza en la gente de que las cosas van a mejorar y van a cambiar".

Agregó que en octubre presentará la estrategia de seguridad para su mandato, que comenzará el 1 de diciembre.

Miles de personas han muerto en México en los últimos años a causa de la guerra entre los cárteles de la droga y los intentos de los gobiernos de hacerle frente.

López Obrador se reunió con empresarios en Monterrey, donde también mantuvo un encuentro con el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez.