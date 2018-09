Inmigrantes realizan un paro en Argentina para criticar políticas del Gobierno

"Ahora en Tribunales gritamos que Migrar no es delito. Somos miles de migrantes en Argentina que nos movilizamos a Congreso para defender nuestros derechos. ¡Frente a las políticas de odio y xenofobia de Macri, las y los migrantes PARAMOS!", escribe en su red social la organización social Frente Popular Darío Santillán.

Los integrantes de la movilización sostienen en las redes sociales que los gobernantes argentinos buscan criminalizar la migración y restringir los derechos básicos a los extranjeros.

La marcha ocurrió en Tribunales, para luego ir hacia el Congreso de la Nación; allí denunciaron que las autoridades del Gobierno porteño no les permitieron instalar el escenario para realizar un acto político-cultural, consigna el medio multiestatal Telesur.

Asimismo, Dina Sánchez, integrante del Frente Popular Darío Santillán, le envió una carta de Macri, afirmando que las políticas de ajuste "no pueden seguir", ya que "la situación que se vive en los barrios populares no se aguanta más".

Consideró que el Estado no está al servicio de la gente durante el Gobierno de Macri, sino que observan que "las empresas no pagan impuestos y que algunos se enriquecen" a costa del pueblo.

"Hay miles de familias que hoy no pueden garantizar dos comidas diarias para sus hijos e hijas. Hay miles de compañeras y compañeros que a estas horas no les alcanza la moneda para seguir alquilando y quedan en la calle. La pobreza cero, que usted prometió cuando llegó al gobierno, no sólo no se cumplió sino que profundizó", agregó.

Sostuvo que le "cuesta pensar" que Macri va a hacer realidad su promesa de que la situación cambiará y sostuvo que van a hacer "todo lo posible" para que el presidente se vea "obligado a cambiar el rumbo".

En enero del año pasado, el Gobierno introdujo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dificulta el ingreso, permanencia de los migrantes en el país y reduce sus garantías procesales.

Sin embargo, el 24 de marzo de 2018 un tribunal argentino decretó que es inconstitucional la resolución del Gobierno y su anulación está siendo analizada por la Corte Suprema de Justicia.