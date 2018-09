Detienen en Colombia al "Hombre Araña ruso" por escalar edificio sin autorización

"Bueno, puedo decir que en la azotea, como de costumbre, los guardianes me esperaban; la recepción fue suave; para sorpresa, la policía llegó rápidamente; el administrador del edificio no levantó cargos, sí que me llevaron a un sobrio local para que completara la documentación y me soltaron en una hora", dijo Gogulan a través de su cuenta de la red social Instagram.

Allí Gogulan publicó las fotos de su ascenso el 3 de septiembre por la fachada del edificio One Plaza ante la mirada de los transeúntes y trabajadores, varios de los cuales grabaron y fotografiaron con sus teléfonos celulares.

"Si los brasileños siempre están contentos, los mexicanos están contentos y los argentinos están tranquilos, luego mezclando estos ingredientes obtendremos un cóctel colombiano, quizás uno de los países más agradables en los que he estado", agregó el hombre.

Gogulan, de 25 años, sólo usa guantes para escalar por las fachadas de los edificios sin permiso previo y sin ningún tipo de protección.

De acuerdo con testimonios que publica la prensa local, Gogulan ha escalado más de 200 edificaciones en 48 países y prevé estar varios días más en Colombia, luego de lo cual viajará a Panamá.