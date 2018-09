Presidente cubano visita escuelas primarias en inauguración de curso escolar

"Hay toda una significación de que estamos viviendo un día de fiesta nacional en el día del inicio del curso escolar (…) una de las expresiones que ratifica la voluntad de justicia social que se siente en Cuba los primeros días de septiembre, donde no queda ningún niño sin aula ni sin escuela", expresó el mandatario a la prensa que lo acompañó en su recorrido.

Díaz-Canel, acompañando de la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, y del historiador de La Habana, Eusebio Leal, participó de la inauguración de la escuela primaria Rafael María de Mendive, institución donde estudió en su infancia el héroe nacional José Martí y que hoy lleva el nombre de su maestro.

"Este es un curso donde tendremos muchos desafíos —enfatizó el presidente Díaz-Canel—. Por una parte, en el sistema de enseñanza general hay que seguir profundizando en el proceso de perfeccionamiento que estamos viviendo, y en la educación integral hay que seguir ajustando los elementos del proceso de integración de la educación superior".

En su recorrido por La Habana Vieja, el mandatario de la isla visitó además la escuela Camilo Cienfuegos, así como un hogar para el adulto mayor.

"Este curso ha comenzado bien, y con esto no quiero negar ni soslayar que tenemos problemas materiales que no podemos superar, de que todas las escuelas, lamentablemente, no están como quisiéramos, pero todo eso se atenúa con el esfuerzo de miles de maestros en las aulas, de muchos profesores de apoyo, de trabajadores docentes y el esfuerzo que hacen las instituciones del Gobierno vinculadas a la educación", dijo.

El nuevo curso escolar incluye a casi dos millones de estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza, desde primaria hasta las universidades.