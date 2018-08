Pedro Sánchez: "En Venezuela no se puede decir que hay una democracia cuando hay presos políticos"

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que Venezuela "no es una democracia" porque allí hay "presos políticos" y "no se respetan los derechos humanos".

"Yo creo que en Venezuela no se puede decir que hay una democracia cuando hay presos políticos", dijo Sánchez en una entrevista con el diario chileno El Mercurio.

Preguntado por la crisis política en Venezuela, el dirigente español evitó usar la calificación de dictadura, pero afirmó que el país no es una democracia porque "no hay respeto a los derechos humanos" y "no se están respetando los derechos fundamentales".

El análisis de Sánchez incidió en que la crisis venezolana tiene "una dimensión regional" que trasciende sus propias fronteras y afecta a los países vecinos por la cantidad de personas que decidieron abandonar el país.

"Cualquier tipo de acción de solidaridad para con aquellos emigrantes es importante que sea una repuesta regional y cuente con el apoyo de la comunidad internacional, y desde luego el gobierno de España va a estar apoyándola", aseveró.

Preguntado sobre el rumbo de la izquierda latinoamericana, Sánchez lamentó que "países que tradicionalmente tenían gobiernos socialistas o partidos de izquierdas importantes hoy no los tienen".

Te puede interesar: Embajador venezolano califica de ilegal informe presentado por ONU sobre DDHH en el país

El mandatario español destacó que ese fenómeno se está produciendo "también en Europa", pero subrayó que "afortunadamente" está teniendo lugar un "impulso progresista" que a su modo de ver protagonizan España y Portugal.

© REUTERS / Carlos Jasso Victoria de López Obrador en México "oxigena" a la izquierda latinoamericana

En cuanto al panorama latinoamericano, Sánchez dijo ver con "razonable optimismo" la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.

Sánchez, que se encuentra de gira por Latinoamérica, llegó este 30 de agosto a Bogotá, donde se reunirá con el presidente colombiano, Iván Duque, antes de proseguir su viaje y desplazarse a Costa Rica.