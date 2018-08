Cruz Roja pide a Colombia más esfuerzos para hallar a desaparecidos

"La sociedad en su conjunto, y especialmente el nuevo Gobierno (de Iván Duque), debe hacer un esfuerzo por priorizar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar que se hace todo lo posible para que los familiares tengan respuestas", afirmó Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, según un comunicado del organismo.

© REUTERS / Luisa Gonzalez Exguerrilleros de FARC comparecen por primera vez ante tribunal por secuestros

El anuncio se produce un día antes de que se conmemore en el mundo el Día Internacional de la Desaparición Forzada, y que según datos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, asciende en Colombia a más de 137.000 desde 1938.

Aunque la CICR consideró como un avance la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) en Colombia —creada en 2015 con ocasión de los diálogos de paz de La Habana- precisó que ese esfuerzo no es suficiente.

"La creación de la UBPD y la ratificación por parte de la Corte Constitucional de su carácter extrajudicial y humanitario son en sí mismas pasos positivos. Sin embargo, esperábamos que los avances fueran mucho más rápidos", señaló Harnisch.

Asimismo, agregó que "más allá de los trámites administrativos, hace falta voluntad política", ya que las familias necesitan respuestas que por ahora no han obtenido.

En su comunicado, el CICR consideró que encontrar a quienes desaparecieron por causa del conflicto y la violencia es uno de los retos humanitarios más importante que enfrenta Colombia, respecto de lo cual consideró que ese esfuerzo "tomará varias generaciones y muchos recursos" para lograr dar respuesta a las familias.

"Ser conscientes de la enorme dimensión de este reto no significa que no debamos ser exigentes con el proceso de búsqueda, es por ello que nos preocupa que a estas alturas la UBPD no sea operacional", añadió el jefe de la Delegación del CICR.

Por su parte, Chahrazed Anane, responsable de la temática de desaparecidos del CICR en Colombia, dijo que pese a la firma del Acuerdo de Paz, las desapariciones no han quedado en el pasado.

"Las autoridades deben implementar medidas más eficaces con el fin de prevenir nuevas desapariciones y para asegurar un trato y atención digna a las familias que deben afrontar un proceso de búsqueda", indicó.

Por último, el CICR subrayó que todas las partes en conflicto, incluso los excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC (desmovilizada tras la firma de la paz en noviembre de 2016), tienen obligaciones de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, por lo que deben colaborar en la búsqueda de los desaparecidos.