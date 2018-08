Portavoz oficialista: fujimorismo quiso convertir en títere a presidente de Perú

LIMA (Sputnik) — El principal partido opositor de Perú, Fuerza Popular (fujimorista, derecha) ha querido convertir en un títere al presidente, Martín Vizcarra, y no lo ha logrado, declaró para Sputnik el portavoz del partido oficialista, Peruanos por el Kambio (PPK), Jorge Meléndez.

"Fuerza Popular ha pretendido secuestrar al presidente, manipularlo y convertirlo en un títere, pero se han encontrado con un mandatario que quiere mantener su autonomía y gobernar para los peruanos", sostuvo el congresista Meléndez.

Martín Vizcarra asumió la presidencia de Perú el 23 de marzo, luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) tras escándalos de corrupción.

En un inicio, la asunción del nuevo presidente fue celebrada y bienvenida por Fuerza Popular; cuya lideresa, Keiko Fujimori, apoyó con entusiasmo tanto la salida de Kuczynski como la llegada de Vizcarra.

Con el tiempo, las tensiones entre Vizcarra y Fuerza Popular, que detenta la mayoría amplia en el Parlamento, fueron haciéndose cada vez más fuertes.

"A inicios del Gobierno de Vizcarra, los fujimoristas se creyeron el nuevo oficialismo y se equivocaron. Me parece que la señora Fujimori aún no supera su derrota (como candidata presidencial) en las elecciones de 2016 e insiste en su plan de tener un gobierno al que pueda manipular, cosa que no va a lograr", expresa Jorge Meléndez.

Lo dicho por el vocero de PPK ofrece su mirada de un fenómeno bastante evidente: la inicial armonía entre Vizcarra y Fuerza Popular se ha resquebrajado, dejando, en palabras de Meléndez, "con los crespos hechos" al fujimorismo que "ya creía haber copado todo el poder".

La ruptura entre el presidente Vizcarra y Keiko Fujimori, como representante de Fuerza Popular, se acentuó con la grave crisis de corrupción en Perú originada a inicios de junio.

Esta crisis, ocasionada por la revelación periodística de interceptaciones telefónicas que mostraban diversos actos de corrupción entre congresistas (fujimoristas o afines al fujimorismo), jueces, fiscales y empresarios, fue el aparente punto de quiebre e inicio de una confrontación abierta.

La crisis ocasionó que el 28 de julio, el presidente Vizcarra anuncie la realización de un referendo en el que se va a consultar a la población sobre cuatro temas: la no reelección de congresistas, el retorno a la bicameralidad en el Parlamento, la prohibición del financiamiento privado para las campañas electorales y la reforma integral del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El CNM es el órgano que nombra y depone jueces y fiscales en Perú.

El referendo de Vizcarra, que necesita ser aprobado por el Congreso con mayoría fujimorista, ha sido calificado por Keiko Fujimori como una medida poco importante y "populista", y aunque ha asegurado que su bancada no va a obstruir su realización, existen temores en el oficialismo de que esto no sea así.

Al respecto, Jorge Meléndez ha dicho que "la batalla política (por el referendo) la va a dar la bancada (oficialista), pero es muy importante el apoyo del pueblo para que los proyectos tengan viabilidad".

En ese sentido, el referendo goza de la aprobación del más del 60% de la población, mientras que en un sondeo reciente la aprobación popular de Keiko Fujimori llegaba a apenas 18%.

El respaldo actual que está dando la bancada de PpK al presidente Vizcarra se va consolidando luego que, al inicio de su gobierno, varios congresistas oficialistas protestaran que ya no se sentían parte del partido gobernante.

A decir de Jorge Meléndez, esto ha cambiado totalmente.

"En la primera etapa (del gobierno de Vizcarra) hubo un sinsabor en PPK porque pasamos por un proceso de renuncia presidencial que no fue del todo agradable, pero ahora existe un nivel de entendimiento muy fluido tanto con el presidente como con la Presidencia del Consejo de Ministros", sostiene el vocero oficialista.

"Por ese lado, estamos en coordinación estrecha y en una posición alineada de apoyo a un referendo que es necesario para todos los peruanos", agrega Meléndez.

Meléndez sostiene que Vizcarra, cuya aprobación subió a 49% tras el anuncio del referendo, se siente respaldado por una bancada que también ha vuelto a sentirse oficialista.