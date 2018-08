Policía argentina afirma que no existieron ilegalidades en allanamientos a expresidenta

"No se usó ningún tipo de químico. Nadie nos pidió que coloquemos micrófonos (…). No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista. ¿Estamos todos locos? La policía no se va a ver involucrada en este tipo de actividad ilegal, declaró el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia en una entrevista con TN, consignó Infobae.

El jerarca sostuvo que se "actuó de acuerdo a la legalidad y con la presencia de dos testigos hábiles que dan cuenta del procedimiento".

Además, dijo que se tomaron distintos elementos de las propiedades de la exmandataria con el objetivo de que un juez pueda evaluar si tienen "entidad" para la causa.

Entre los objetos retenidos por la policía se destacan una carta de puño y letra del general José de San Martín, un libro de recuerdos de Eva Perón, informes sobre algunos políticos opositores, el juez de la causa, Claudio Bonadio y una carpeta sobre la exesposa y las hijas del fiscal fallecido en2015, Alberto Nisman.

Por otra parte, el abogado de la exmandataria, Carlos Alberto Beraldi, indicó el lunes a través de un comunicado que hubo ilegalidades en los allanamientos realizados por la policía.

"Se me impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo en el inmueble de la calle Uruguay (Buenos Aires), violándose expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en particular para este allanamiento", dijo el abogado en un texto de prensa publicado en la web de la exmandataria.

Todas esas "ilegalidades" ya fueron denunciadas ante la justicia penal competente, el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogados.

El abogado consideró que "se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita".

Los allanamientos fueron aprobados el miércoles por unanimidad en el Senado; la propia Fernández, presente en sala, votó a favor de la decisión.

La exmandataria defendió su inocencia y aseguró que la causa judicial es un montaje político para perjudicarla y ocultar actos de corrupción del actual Gobierno, así como las difíciles condiciones económicas que atraviesa el país.