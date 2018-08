Abogado de expresidenta argentina denuncia ilegalidades en allanamientos

"Se me impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo en el inmueble de la calle Uruguay [Buenos Aires], violándose expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en particular para este allanamiento", indica el abogado en el texto de prensa publicado en la web de la exmamandataria.

© AP Photo / Brennan Linsley Abogado de la expresidenta argentina denuncia al juez Bonadio por abuso de autoridad

Todas esas "ilegalidades", agregó, ya fueron denunciadas ante la justicia penal competente, el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogados, y "será puntualizada a cada uno de los jefes de bloque del Senado de la Nación".

La Policía Federal procedió el 24 de agosto a registrar la tercera casa de la expresidenta, investigada por el juez Claudio Bonadio por presuntamente encabezar una asociación ilícita que se dedicó durante sus gobiernos a la recaudación de fondos ilegales a cambio de la concesión de obra pública.

El allanamiento en la casa de Fernández en El Calafate (sur) comenzó el 24 de agosto de mañana y culminó el 26 de agosto de noche, informó el diario local La Nación.

Al respecto, el abogado dijo en el comunicado que ese allanamiento "fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana".

La Nación añadió que fuentes judiciales confirmaron que se encontraron carpetas con información de "muchos" adversarios políticos de la expresidenta, y que el 26 de agosto los esfuerzos se concentraron en analizar las refacciones en el subsuelo, donde se descubrió una bóveda.

El abogado agregó que "se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita".

Por orden de Bonadio, el 23 de agosto se realizaron dos allanamientos, uno en el apartamento de la senadora en el barrio de la Recoleta de la capital argentina y otro en la casa familiar en Río Gallegos.

La inspección en el primer departamento duró 13 horas e incluyó la revisión de paredes, techos, pisos, cuadros y artesanías, consigna el diario local La Nación.

La Policía utilizó en las tres inspecciones perros y equipos tecnológicos para rastrear dinero; además, se analizaron todos los espacios para constatar si los testimonios de varios imputados eran ciertos y también se pidieron los planos de la propiedad.

En ninguna de las dos inspecciones se encontró dinero ni objetos de valor y ninguno de los inmuebles estaba ocupado.

El abogado indicó que "las cosas que Bonadio ordenó secuestrar, no solo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación".

Añadió que "como muestra de la persecución política de la que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de Senadora de la Nación que le fuera conferido por el voto popular de millones de argentinos en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera se salvó el único auto que mi representada tiene: una camioneta Honda del año 2009".

Sobre la camioneta pesaría un pedido de secuestro, originado en otra causa, informaron fuentes judiciales al diario La Nación.

Asimismo, el abogado afirmó que la exmandataria decidió no volver a su apartamento en calle Uruguay en Buenos Aires hasta tanto esté garantizado que es seguro vivir allí, debido a que personal de limpieza que concurrió el sábado a ese inmueble sintió mareos, picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar.

En el Hospital de Clínicas les indicaron que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto.

Los allanamientos fueron aprobados el miércoles por unanimidad en el Senado; la propia Fernández, presente en sala, votó a favor de la decisión.

La exmandataria defendió su inocencia y aseguró que la causa judicial es un montaje político para perjudicarla y ocultar actos de corrupción del actual Gobierno, así como las difíciles condiciones económicas que atraviesa el país.