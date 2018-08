Gobierno de Chile emite alerta por brote de cólera en Santiago

"Estamos avisando a la población porque se han notificado 13 casos de cólera en dos meses", afirmó la jerarca.

Aclaró que este brote no es toxigénico, lo que significa que no es el tipo de cólera que produce alta mortalidad ni una epidemia.

Sin embargo, explicó que el Gobierno decidió dar una alerta para que la población de Santiago tome mayores resguardos y prevenga infecciones gastrointestinales.

"Llamamos a lavar y cocinar muy bien los alimentos, sobre todo frutas, verduras y alimentos del mar, se deben tomar todas las medidas preventivas adecuadas para prevenir enfermedades de este tipo", agregó.

La subsecretaria dijo que las 13 personas están siendo tratadas en distintos centros asistenciales de Santiago y que todos han evolucionado de forma favorable.

Todos son adultos, la mayoría cercanos a los 50 años.

"Estas personas no viven en los mismos barrios de Santiago, por lo que no existe una sola fuente común, por eso todavía no hemos podido encontrar la fuente unificada de causalidad", informó.

El cólera es una infección gastrointestinal que, en su manifestación más grave y sin el cuidado correspondiente, produce muerte por deshidratación.

Chile se mantiene libre de cólera desde 1991, pero en algunas ocasiones, como en el año 2011 y 2013, se han detectado algunos brotes similares al que existe en la actualidad.