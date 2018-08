Autoridades de Colombia, Perú y Ecuador se reúnen para dialogar sobre migración venezolana

"El éxodo de ciudadanos venezolanos no es un problema exclusivo de Colombia, de Perú, de Ecuador o de un sólo país, este es un problema de la región y como tal debemos abordarlo", dijo Christian Krüger, director general del organismo, según un comunicado.

De acuerdo con el funcionario, el propósito de la reunión es la de buscar soluciones al éxodo de venezolanos.

"Los ciudadanos venezolanos no están dejando su país por gusto, sino como consecuencia de una serie de políticas de expulsión generadas por Nicolás Maduro; exigirle pasaportes a una nación que no cuenta con ellos y cuyo Gobierno no facilita la expedición de este documento, es incentivar la irregularidad", agregó Krüger en relación al pedido de pasaporte adoptado por Ecuador y Perú.

Desde que se implementó esta medida el pasado 18 de agosto, el paso de migrantes venezolanos por los puestos de control habilitados en Colombia ha disminuido, mientras que aumentó el cruce irregular por la frontera, según Migración Colombia.

"Debemos buscar modelos comunes que permitan tener una migración identificada, ordenada y segura en la región", señaló el funcionario.

Asimismo, llamó a los ciudadanos venezolanos "para que respeten la normatividad migratoria de cada país y para que no expongan su integridad en este tipo de travesías", ya que "la topografía y el clima de la región son inclementes y pueden llegar a costarles la vida".

Colombia es uno de los países de la región en los que ha tenido más impacto la alta migración de venezolanos, ya que en promedio ingresan cada día unas 35.000 personas, en su mayoría por los puentes Internacionales Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y La Unión, en Cúcuta (noroeste).

Según Migración Colombia, más de 1,3 millones de venezolanos han ingresado al país en los últimos 18 meses.