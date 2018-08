Keiko Fujimori califica de "populistas" reformas propuestas por presidente de Perú

"Sorpresivamente, el 28 de julio (Día de la Independencia), el presidente Vizcarra, al parecer aconsejado por asesores extranjeros inmediatistas, lanzó un conjunto de iniciativas para implementar una reforma política populista", dijo Fujimori en un video distribuido por sus redes sociales.

Estimados amigos, les dejo una reflexión sobre los últimos acontecimientos y sobre las prioridades que el gobierno debe retomar. [VIDEO] https://t.co/kfkt73jtf3 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 23 августа 2018 г.

​La dirigente, cuyo partido detenta la mayoría en el Parlamento, puso énfasis particular contra la iniciativa del presidente de realizar un referendo en el que se consulte a la ciudadanía sobre la no reelección de los congresistas y el retorno a un Poder Legislativo bicameral.

Analistas: popularidad del presidente de Perú es "temporal"

Los eventuales efectos de estas medidas solo podrán apreciarse en 2021, cuando se lleve a cabo el cambio de Gobierno, y existen problemas más urgentes que atender en la actualidad, argumentó Fujimori.

"Los enemigos a quien su Gobierno tiene que combatir son la corrupción, la delincuencia en las calles, los robos, las violaciones, la anemia, la desaceleración económica", denunció.

No obstante, Fujimori sostuvo que los parlamentarios de su bloque no pondrán trabas ni postergarán los debates de la consulta popular sobre la no reelección y la bicameralidad.

El Poder Ejecutivo ha insistido en que el referendo se celebre este año y ha instado al Congreso a aprobarlo con celeridad.

El referendo propuesto por Vizcarra también incluye la prohibición del financiamiento privado de las campañas electorales y una reforma integral del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente encargado de nombrar y deponer jueces y fiscales.

Vizcarra lanzó estas reformas mediante referendo a raíz de la grave crisis de corrupción que vive Perú.

La crisis se desató a inicios de junio cuando la prensa fue revelando una serie de interceptaciones telefónicas en las que se aprecia a miembros del sistema judicial peruano, así como a políticos y empresarios, coordinar sobornos y tráfico de influencias, entre otros supuestos delitos.