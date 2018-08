Consulta anticorrupción es vinculante para el Congreso de Colombia

"La consulta sí es vinculante; ahora todo depende de los 36 millones de colombianos habilitados para votar, el balón está en la cancha de ellos, si los ciudadanos participan y más de 12 millones de colombianos van a las urnas, los mandatos serán obligatorios", dijo López a Sputnik.

El oficialista Centro Democrático, que en las últimas semanas se volvió contra la consulta de siete preguntas y encabeza a los sectores que la rechazan, esgrime el argumento de que esta no producirá efectos jurídicos y que carece de alcances para reformar la Constitución.

"En la ley de Colombia existen los mecanismos de participación ciudadana y las consultas en particular son mecanismos a través de los cuales podemos darle la orden al Congreso mediante el voto de que se ocupe de un tema, en este caso de estos siete mandatos anticorrupción, por eso escogimos ese mecanismo de participación", subrayó López.

Los electores deberán marcar "Sí" o "No" a siete preguntas de la consulta, y para que cada una pueda ser aprobada por el Congreso se requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de sufragios del total de la votación, esto es 6.037.879 de votos.

La consulta busca reducir la dieta de los legisladores de 40 a 25 salarios mínimos (de más de 10.000 dólares a 6.800 dólares), limitar a tres períodos la elección en una misma corporación del Estado y obligar a la declaración pública de bienes de los funcionarios.

También exigir la rendición de cuentas del trabajo de los altos cargos elegidos, cumplimiento completo de las penas de cárcel por corrupción y prohibición de que los condenados obtengan contratos públicos, presupuestos con participación ciudadana y normas transparentes para las contrataciones con el Estado.

Acusación de populismo

Quienes se oponen a la consulta, en particular Centro Democrático y su máximo líder, el senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), alegan también que la medida es populista y dilapida 310.000 millones de pesos (unos 108 millones de dólares) que fueron aprobados por el Estado para llevarla a cabo.

López se mostró confiada en que se aprobará y aseguró que "esa plata no se perderá".

Sin embargo, también señaló que "si la gente no vota la consulta, pues no pasará nada" y la corrupción "seguirá representando un negocio anual de 50 billones de pesos [más de 18.400 millones de dólares] que continuará engordando los bolsillos de unos bandidos".

La corrupción representa cerca del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, por lo que resulta "más rentable" que el narcotráfico, que equivale a tres por ciento del PIB, observó.

El Centro Democrático, que votó a favor de convocar la consulta en junio durante la anterior legislatura y en plena campaña electoral, ahora asegura que es redundante frente al paquete de normas contra la corrupción que envió al Congreso el presidente Iván Duque.

Además, acusa a López y a otros promotores de la iniciativa, la mayoría de centroizquierda, de hacer campaña con miras a las elecciones por la alcaldía de Bogotá que se llevarán a cabo en 2019.

López contestó a estas críticas asegurando que "yo ya fui candidata [como compañera de fórmula del excandidato presidencial Sergio Fajardo] y 4,6 millones de colombianos votaron por mí; de manera que no tengo ninguna duda de que la gente me respalda, no necesito una consulta como trampolín político para alcanzar una alcaldía, eso es absurdo".

El presidente Duque, del Centro Democrático de Uribe, sostuvo el 21 de agosto en un mensaje su apoyo a la consulta.

"Aunque haya coincidencias con el paquete legislativo que nosotros presentamos, es un deber ciudadano, en la conciencia de cada cual, asistir a las urnas y votar las preguntas con las que se sienta identificado", afirmó el presidente.

En la lucha contra la corrupción todos los esfuerzos son valiosos porque esa bandera no tiene partido político ni ideología, añadió el mandatario.

Si la consulta consigue los votos necesarios, el Congreso dispondrá de un año para expedir las leyes correspondientes.

Si pasado ese tiempo el Poder Legislativo está omiso, el presidente de la República deberá emitir un decreto con fuerza de ley para que lo votado por los ciudadanos en la consulta se pueda implementar en el plazo de dos meses.

Una encuesta de la consultora Datexco, divulgada por la emisora local W Radio, mostró que 77,9% de los consultados dijeron que concurrirán a votar y que el "Sí" en cada una de las siete preguntas obtuvo más de 90% de intención de voto.

La votación fue habilitada el 19 de agosto en varios consulados de Colombia en el extranjero por la diferencia horaria, y la misma estará habilitada para los colombianos residentes en el exterior a lo largo de esta semana, indicó la cancillería.