Inmigrante venezolano en Chile habla de experiencia gratificante

"La experiencia ha sido gratificante, los chilenos me han recibido muy bien y han sido bastante cálidos", dijo Sánchez.

A sus 23 años, Sánchez ya estaba convencido de que debía dejar su país para encontrar un mejor futuro laboral, y por eso en diciembre de 2017, solo unos días después de graduarse como ingeniero industrial, decidió dejar su natal Maracaibo (noroeste) para trasladarse a Chile.

Sánchez viajó 7.242 kilómetros a un país muy distinto al suyo, donde el clima de cuatro estaciones dista mucho de su constante temperatura tropical, por la misma razón que más de 100.000 venezolanos entre 2015 y 2017, según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones, imposibilidad de asegurarse un sustento incluso teniendo empleo.

"En Venezuela no es difícil conseguir un trabajo como ingeniero industrial, porque muchos profesionales están emigrando y las empresas necesitan recién graduados y personal capacitado como yo, pero allá el salario es muy poco y se hace muy complicado mantenerse", explicó.

Sánchez pasó un mes buscando trabajo en Chile; encontró empleo en un centro de atención telefónica de una empresa de comunicaciones, en el departamento de televentas.

"Obviamente este empleo no tiene relación con lo que estudié, pero estoy esperando la oportunidad para encontrar un trabajo dentro de mi área mientras normalizo los documentos para establecerme totalmente en Chile", comentó.

El joven hace uso de un permiso temporal de trabajo, mientras tramita una visa laboral permanente, que "debería estar lista el próximo mes", relató.

"Por supuesto que hay grandes cambios al momento de emigrar a Chile, es complejo separarse de la familia, viajar solo y también dejar el lugar donde viví toda mi vida, pero acá la experiencia ha sido gratificante, no me costó adaptarme, me ha gustado y siento que me he integrado rápido", dijo.

Actitud venezolana

Jorge León, quien conduce el blog Venezolanoenchile.com dedicado a orientar a los venezolanos para migrar y asentarse en el Chile, comentó a Sputnik que el inmigrante venezolano promedio llega a Chile en avión, con poco dinero y a la casa de alguna persona que conoce.

"Esto último genera problemas de hacinamiento, ya que a veces hay hasta seis personas viviendo en un departamento de una habitación", dijo.

Sin embargo, en materia laboral el venezolano está "aventajado" con respecto de migrantes de otras nacionalidades, por su actitud al buscar empleo, aseguró.

"Nosotros venimos escapando de una situación muy difícil, una crisis humanitaria, entonces, cualquier oportunidad que se nos presente la tomamos como si fuera la última, y el empleador chileno ve esto como una actitud de responsabilidad muy alta, y por eso las empresas chilenas han optado últimamente por contratar venezolanos", afirmó León.

La preparación profesional de los venezolanos es valorada por los empleadores chilenos.

En junio de este año, la consultora KeyCloudding publicó una encuesta en la que 90% de las empresas que contratan migrantes aseguraron que prefieren que sean venezolanos, porque "están mejor capacitados para laborar".

Ni León ni Sánchez mencionaron experiencias de discriminación xenófoba.

Para ellos estos episodios generalmente se dan contra inmigrantes de otras nacionalidades, como peruanos, colombianos o haitianos.

La comunidad venezolana en Chile ha sufrido un crecimiento exponencial en los últimos años, siendo la corriente migratoria más importante junto a la haitiana.

El Gobierno estima que hay más de 1,1 millones de extranjeros residiendo en el país, y que al menos 135.000 son venezolanos.

Solo el año pasado se otorgaron 11.819 visas de permanencia definitiva a ciudadanos venezolanos, muy por encima de las 3.704 visas de 2016, lo que constituye un alza del 219%; entre 2005 y 2017 se otorgaron 20.362 de estas visas.

También creció la cantidad de visas temporales otorgadas a venezolanos, que pasaron de 22.921 en 2016 a 72.606 en 2017, mientras entre 2010 y 2017 se entregaron 111.339 de estos permisos.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) informó este año que en 2016 y 2017 ingresaron a Chile más de 100.000 venezolanos, la mayoría a través del Aeropuerto Internacional de Santiago y por las fronteras terrestres con Argentina y Perú.