Año escolar iniciará en Cuba con un déficit de 10.000 maestros

"A mí no me sorprende la noticia, porque hace rato estamos viendo como muchos maestros abandonan las aulas para irse a trabajos mejor remunerados o dedicarse al trabajo particular", dijo Edelmira González, madre de tres estudiantes en diferentes niveles de enseñanza, en diálogo con Sputnik.

El salario medio mensual de los trabajadores de la Educación en Cuba rondaba los 533 pesos (unos 21 cuc, moneda cubana equivalente al dólar), por debajo del salario medio general, que era de 740 pesos (29 cuc) hasta 2016, y del salario medio de otros sectores como la agricultura, la construcción, el comercio, la salud, el transporte y las comunicaciones, según datos citados en el sitio digital OnCuba Magazine.

"Ahora da más negocio dedicarse al oficio de repasador particular (profesor particular), o irse a trabajar a una paladar —restaurantes privados—, o a una empresa del turismo, donde en una semana se ganan más dinero del que cobran parados un mes entero delante de un pizarrón soportándole majaderías a los muchachos", agregó González.

Por otra parte, la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, realizó un recorrido por varias provincias del país para evaluar las necesidades del próximo curso escolar y constato el déficit de maestros que presenta en este momento el sistema educacional, informó la Agencia Cubana de Noticias el martes.

Según la fuente, la mayor necesidad de docentes se presenta en las occidentales provincias de La Habana, Matanzas y Artemisa, aunque el déficit nacional alcanza la cifra de 10.000 educadores.

La ministra insistió que se debe "continuar elevando la matrícula de las escuelas pedagógicas y la universidad, los dos centros formadores de docentes, así como incrementar la eficiencia y diversificar las carreras en las casas de altos estudios", y llamó a priorizar la formación de maestros en las especialidades de Matemática, Física, Química y Geografía.

En Cuba, donde la educación es gratuita desde la enseñanza pre-escolar hasta la universitaria, existen 26 escuelas pedagógicas y se está pronosticando una matrícula de cerca de 28.000 estudiantes, lo que favorecería la situación actual en cuanto a la cobertura de maestros y profesores, indicó la agencia estatal.

No es la primera vez que la isla enfrenta una crisis de educadores, y todavía se recuerda el "movimiento de maestros emergentes" que se aplicó hace algunos años, que dejó saldos negativos en la formación de los estudiantes por la poca preparación de los educadores convocados a las aulas.

Para intentar paliar la crisis desde hace algunos años se ha establecido como solución alternativa a la demanda de docentes en las aulas la inserción de personal contratado, profesores jubilados, estudiantes universitarios y directivos del sector, según On Cuba.

Sin embargo, la ministra de Educación enfatizó que la continuidad de estudios se encuentra en una condición muy favorable, incluso en la enseñanza técnico-profesional, y recalcó además, que está previsto aumentar la matrícula en los círculos infantiles en varias regiones de la isla.