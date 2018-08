OEA: el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela debe hacer cumplir fallo contra Maduro

"Es absolutamente imprescindible el cumplimiento por su parte de la referida sentencia (…) el respaldo y la confianza de la Presidencia de la Asamblea Nacional hacia el TSJ legítimo son pasos esenciales para una transición a la democracia en Venezuela por la vía de la justicia", expresó Almagro en una carta publicada en su cuenta de la red social Twitter.

Carta al Presidente de la @AsambleaVE @OmarBarbozaDip: La vigencia de los poderes públicos legítimos no puede ser desconocida sino x los dictadores y sus cómplices. Quien en uso de investiduras institucionales elige este camino se transforma en compañero de atropellos #Venezuela pic.twitter.com/JmqjFQzIO5 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 20, 2018

​En la misiva, el secretario general de la OEA añadió que de no acatar la sentencia, el presidente del parlamento venezolano pasaría a ser cómplice de la "dictadura" que gobierna al país caribeño.

"Su no acatamiento lo situaría a usted al margen de la institucionalidad democrática y lo transformaría en cómplice de una dictadura que ha destruido a su país", advirtió Almagro.

Asimismo, explicó que el TSJ en el exilio tiene legitimidad y que su sentencia es el resultado del proceso que fue avalado por la Asamblea Nacional, quien autorizó el 1 de abril la continuación del juicio.

"La vigencia de los poderes públicos legítimos no puede ser desconocida sino por los dictadores y sus cómplices. Quien en uso de investiduras elige el segundo camino se transforma en compañero de atropellos de los dictadores. El no acatamiento ya no es sólo ser cómplice de la dictadura sino de su corrupción. Es por ello que existen los principios. Para asumirlos con coraje y valor", agregó el secretario general del organismo hemisférico.

Más temprano, Almagro dijo que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene que investigar los "crímenes de lesa humanidad" ocurridos en Venezuela a raíz de un informe elaborado por un panel de expertos de la OEA.

El informe acusa a directamente al presidente Maduro y a los responsables de su ejército de actuar contra la oposición y de tratarla como un "enemigo interno" y recomienda a los países miembros de la OEA denunciar estos hechos "para acabar con la impunidad" de "la peor crisis humanitaria del continente".

Por su parte, el Gobierno venezolano dijo que el documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada y lo calificó como una "grotesca farsa mediática".