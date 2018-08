"Hay una intención trasnacional de debilitar los procesos de integración Latinoamericana"

"Es un paso atrás en la política exterior colombiana", aseguró Cepeda. "Espero que esta decisión tarde o temprano vuelva atrás y Colombia pueda ser parte de todos los mecanismos y todas las instancias y procesos que avanzan en nuestro continente para la integración de las naciones latinoamericanas", agregó.

El viernes 10 el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, confirmó la "decisión política de retirarse" del organismo.

"El haber ingresado a procesos de integración y de colaboración entre Estados y naciones de América Latina había significado un avance en la tradicional política aislacionista que practicaron los gobiernos de Colombia durante décadas", explicó el senador.

En rueda de prensa Holmes Trujillo condenó la situación política en Venezuela, calificando de "dictadura oprobiosa" la administración de Nicolás Maduro. Para Cepeda, ese argumento para retirarse de la Unasur "es un pretexto". "Creo que no se puede culpar de un hecho en particular a un organismo que tiene bajo su órbita distintos temas de la política que en el continente. […] No creo que sea una razón válida, sino más bien un pretexto para romper un proceso [de] integración regional", opinó. "Hay una intención trasnacional de debilitar esos procesos de integración latinoamericana", sentenció.

La Unasur fue creada en mayo de 2008 como un espacio para reforzar la integración sudamericana y la presencia en el escenario internacional. El 20 de abril, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú anunciaron que restringen su participación por tiempo indefinido.