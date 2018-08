Santos reitera críticas a Maduro y culpa a su administración de la alta inmigración

"Quiero reiterar nuestra condena a las acciones del régimen venezolano que han generado esta crisis humanitaria, estos problemas, no solamente en Colombia, ya los demás países de América Latina están sufriendo estas consecuencias", dijo Santos en una declaración televisada.

© AP Photo / Eraldo Peres Partido de Gobierno venezolano tilda de inmoral a Colombia por medidas migratorias

Al respecto, Santos consideró que el venezolano es un "régimen que no escucha y que parece que está en un estado de negación total, porque no solamente no escucha sino que no actúa", en referencia a las personas que han debido abandonar el país por la falta de alimentos y medicamentos, y a quienes, aseguró, ha impedido que otros gobiernos les presten ayuda.

"El mundo entero está cada vez más aterrado con lo que está sucediendo en Venezuela, como estamos aterrados nosotros; un país tan rico, un país con las reservas más grandes de petróleo del mundo entero, con una población que se está muriendo de hambre y muriendo de enfermedades por falta de medicamentos", dijo.

Además: Grupo de Lima condena "ruptura del orden constitucional" en Venezuela

El jefe de Estado colombiano se refirió al tema durante la firma de un decreto que beneficia a personas inscritas en el registro administrativo de migrantes venezolanos y colombianos retornados.

"Así como condenamos ese régimen, somos generosos con nuestros hermanos venezolanos que sufren las consecuencias de las decisiones de este régimen", dijo, luego de lo cual renovó su llamado a Maduro "para que, por lo menos, permita un canal humanitario que alivie en algo el sufrimiento de su pueblo".

© AP Photo / Fernando Llano Los cinco retos que afrontará el chavismo: análisis del entorno 2018

Santos subrayó que el mundo es testigo de la situación social y económica de Venezuela, por lo que se debe ser solidario con su población.

Según la estatal Migración Colombia, en los primeros seis meses de este año un total de 870.093 venezolanos ingresaron a Colombia y se quedaron en el país, frente a los 819.000 que se habían contabilizado sólo hasta el 7 de junio.

Santos firmó este 2 de agosto el Decreto 1.288 de 2018, por medio del cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan medidas sobre el retorno de colombianos.

Tema relacionado: Presidente colombiano Santos califica de "patético" y "corrupto" al Gobierno de Venezuela

El decreto establece la regularización temporal de los 442.462 venezolanos que realizaron el registro y que habían ingresado a Colombia, quienes tendrán un permiso de permanencia temporal de dos años y acceso a servicios básicos de salud, educación y trabajo.

"Vamos a seguir apoyando a los venezolanos y a los retornados colombianos, tal y como lo hemos venido haciendo hasta el momento", expresó Santos, quien añadió que su administración hizo de este tema una política de Estado.

La administración de Santos, que finaliza este 7 de agosto, regularizó la situación de 820.000 venezolanos.

El Gobierno venezolano, en cambio, dice que la crisis de su país es fruto de una guerra económica instrumentada por EEUU y de la que ha tildado de cómplice a Santos.