Macri: Venezuela es un país colapsado

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo que Venezuela ha colapsado producto de la demagogia, y que su país hubiera transitado el mismo camino si él no hubiera triunfado en las elecciones de 2015.

"Por suerte los argentinos decidimos cambiar, si no hoy estaríamos en la misma situación de Venezuela; Venezuela hoy no tiene agua corriente, tiene luz muy pocas horas del día, no tiene transporte público, porque es un país que colapsó bajo la demagogia y la venta de soluciones mágicas", dijo Macri en declaraciones a Radio Seis, de la ciudad de San Carlos de Bariloche (oeste), al ser consultado sobre las dificultades a nivel económico que está teniendo el Gobierno que dirige.

El presidente argentino acusó al Gobierno anterior, presidido por Cristina Fernández (2007-2015), de malgastar las reservas económicas y los recursos energéticos del país.

© AP Photo / Victor R. Caivano Macri: Argentina no quiere terminar como Venezuela

"Nos fuimos gastando lo que no teníamos, lamentablemente; nos gastamos 70.000 millones de dólares que había en el Banco Central y lo dejamos sin reservas; nos gastamos las reservas de energía que tenía el país, desinvertimos en todos los sectores y finalmente [eso] fue haciendo que Argentina vaya rumbo al colapso", aseguró Macri.

"Ha sido un punto de partida muy difícil", añadió.

Macri asumió el 10 de diciembre de 2015.

Noticia relacionada: La vicepresidenta de Argentina expresa en la ONU "dolor" por Venezuela

El mandatario hizo estas declaraciones desde Sudáfrica, donde participa de la X Cumbre del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

© REUTERS / Adriano Machado Macri asegura que Venezuela "no es una democracia"

Macri fue invitado al evento como presidente del Grupo de los 20 países industrializados y emergentes (G20), cuyos líderes de Estado y de Gobierno se reunirán en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1 de diciembre de este año.

El grupo BRICS es una unión informal de cinco países en rápido desarrollo, que se fundó en junio de 2006 como BRIC y pasó a convertirse en BRICS con la adhesión de Sudáfrica en 2011.