Gobierno de Ecuador no permitirá que se oculte información sobre asesinato de periodistas

QUITO (Sputnik) — El Gobierno ecuatoriano no permitirá que ninguna información sobre el secuestro y asesinato de los periodistas en Colombia quede oculta, incluso si alguna de las instituciones del Estado llega a estar involucrada, dijo el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena.

El funcionario transmitió en una rueda de prensa un mensaje del presidente Lenín Moreno, quien "me ha pedido, escuchando los reclamos de los familiares de los periodistas de diario El Comercio respecto a la información entregada, que no se escatimará ni se permitirá que ninguna institución oculte ningún tipo de información".

Esto como respuesta a lo señalado por las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, quienes manifestaron sentirse "burlados" luego de revisar la documentación desclasificada entregada por el Gobierno pues, desde su opinión, no aportaría a la investigación ya que en su mayoría está compuesta por notas de condolencia y boletines de prensa.

Por ello, Michelena insistió en que "si la información que se ha entregado no ha sido completa" y no aporta al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que al momento investiga el caso a través de un Equipo Especial de Seguimiento (ESE), "en un proceso transparente y exhaustivo este Gobierno no permitirá que ninguna institución pública ni ninguna instancia oculte bajo ninguna excusa ningún tipo de información".

A decir del funcionario, desde el Estado se busca precisamente "que todo quede clarificado", por lo que "el presidente Moreno me ha pedido que explique que no permitirá que ninguna instancia, así esté comprometida en este proceso esconda ningún tipo de información".

De su lado, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, apuntó que en caso de existir errores que se develen a lo largo de la indagación, el Gobierno los reconocerá, pero considera hasta el momento sí se ha entregado "información valiosa" y que la única que quedó por fuera es la que consta en el expediente judicial, al que las familias pueden acceder a través de sus abogados.

"No hemos escatimado ni escatimaremos ningún esfuerzo, queremos llegar a la verdad", agregó Alvarado.

El ESE inició el 25 de julio sus actividades en Ecuador en una primera visita que ha incluido reuniones con las autoridades involucradas y las familias de las víctimas.

Para septiembre y diciembre están previstas nuevas visitas del equipo investigador de la CIDH, el primero en su género que se creó luego de que el organismo emitiera medidas cautelares a favor de las familias de las víctimas.

Los periodistas fueron retenidos el pasado 26 de marzo en Mataje (noroeste ecuatoriano) por el frente disidente autodenominado "Óliver Sinisterra", comandado por alias "Guacho", y su ejecución fue confirmada el pasado 13 de abril.

Los cadáveres de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron hallados en Tumaco (sur de Colombia) el 21 de junio e identificados luego de realizarles varias pruebes forenses en un instituto de Cali (suroeste colombiano).