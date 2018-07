Denunciar la corrupción en Perú implica "vivir en riesgo constante"

"Yo vivo en una situación constante de riesgo como sucede en muchas profesiones; uno acepta la posibilidad de caer en cumplimiento de su deber, pero para mí no es un temor, y como todo aquel que no tiene vocación de mártir sino de guerrero, voy a hacer todo lo necesario para que ello [la muerte o un daño severo] no suceda antes de tiempo", expresó el periodista en entrevista con esta agencia.

A principios de este mes, IDL-Reporteros publicó una serie de audios que involucraban a tres de los siete integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), de los que se desprende que estos otorgaban favores políticos y aceptaban sobornos, entre otras irregularidades.

"No pueden ser los corruptos quienes lideren la lucha contra la corrupción"

Gorriti puntualizó que no ha recibido "ninguna amenaza directa", pero aseguró que "haya o no haya amenazas" eso lo tiene "sin cuidado" a la hora de hacer su trabajo.

Los personajes que presuntamente serían integrantes de esta red de corrupción que negocia favores políticos o acepta sobornos, pertenecería a sectores afines, en lo político, al partido fujimorista Fuerza Popular (derecha) y a la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA, centroizquierda).

Varios miembros de ambas agrupaciones han desestimado o denunciado intereses viciados detrás de la investigación iniciada por el equipo de Gorriti, alegando que la investigación tiene un propósito "golpista".

"Han intentado medidas de desinformación, de guerra psicológica, han utilizado una cantidad de "troles" [personas que provocan o buscan generar polémicas en las redes sociales] pagados por el Congreso, pero ha sido una cosa tan absurda que no ha tenido ningún resultado", expresó el periodista.

El investigador apunta que las marchas contra la corrupción desarrolladas a raíz de la investigación, y en las que la sociedad civil ha participado, son una muestra de que la gente "no defiende gánsters ni pícaros, sino que defiende a los que luchan contra ellos, defiende al país".

Gorriti considera que esta grave crisis política abre una ventana que se ha tratado que sea "lo más amplia y clara posible" para generar un cambio real en el sistema político y judicial en particular; sin embargo, añadió, todo dependerá de la capacidad de "generar presión y organización" de la ciudadanía.

El 20 de julio el Congreso de Perú aprobó por unanimidad la remoción de los siete integrantes del CNM, en una sesión extraordinaria celebrada a pedido del propio presidente de la República, Martín Vizcarra, y de la que participaron 119 legisladores.

El día anterior había renunciado el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, a raíz de la "crisis institucional" que atraviesa el organismo, según él mismo explicó mediante un comunicado.