Defensa de Rafael Correa pide a Justicia de Ecuador aplazar audiencia preparatoria

QUITO (Sputnik) — La defensa del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y de otros vinculados al secuestro del político opositor Fernando Balda asegura no conocer la totalidad de los expedientes de la causa, por lo que solicitaron a la Justicia aplazar la audiencia preparatoria a juicio prevista para el 31 de julio, pero no han recibido respuesta.

"Si la fiscalía no pone a nuestra consideración todos los otros elementos que dice tener, nosotros iríamos de manera absolutamente desventurada, cumpliendo la diligencia desinformados y esto no es posible en ninguna parte del mundo", declaró a los medios el 26 de julio el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa.

En ese sentido, explicó que no contar con toda la información "no es una garantía para ninguno de los procesados" y de esta manera "nos ponen en una situación de indefensión y esto no podemos tolerar".

Advirtió además que hasta ahora no encuentran "ningún elemento de convicción que pueda darnos la posibilidad de pasar a juicio", por lo que "lo debería ciertamente darse, de manera casi matemática, es que se declare el sobreseimiento del proceso".

Ochoa considera que es necesario preguntarse si "realmente queremos encontrar la verdad procesal", si "queremos garantizar el derecho de las partes a ejercer su defensa de manera legítima" o si "queremos actuar de manera tropellada, de manera demasiado rápida para tomar una decisión anunciada".

"Si ni siquiera tenemos acceso a la totalidad del expediente, qué podemos esperar, nos sentimos absolutamente en la indefensión y esta no es la manera correcta de ningún proceso, peor de este que genera tanta expectativa en el país", agregó el jurista.

A decir de Ochoa, la jueza Daniela Camacho debe actuar en el marco de la "razonabilidad" y dar un tiempo prudente a los procesados para estudiar toda la documentación, pues es algo que se trata de "sentido común".

Según relató, en la fiscalía les han informado que tienen estructurados "casi 100 cuerpos [de documentación]", pero ellos no cuentan "con la totalidad y siguen incorporando vertiginosamente fojas y fojas al expediente sin que la defensa técnica de ninguno de los procesados pueda tener acceso".

Las declaraciones del abogado se dan tres días después de que la Justicia nacional negara la apelación presentada por Correa en la que pedía una sustitución de medidas cautelares, luego de que el 3 de julio se expidiera una orden de prisión preventiva en su contra.

Los magistrados negaron el pedido argumentando que no contaba con el sustento legal suficiente y ratificaron la orden de captura, aunque hasta el momento no se ha concretado la aprehensión del expresidente, quien desde hace un año reside en Bélgica.

Correa está vinculado desde junio al rapto de Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Bogotá cuando Camacho encontró elementos suficientes para considerar que el exjefe de Estado sí tuvo un nivel de participación en el intento de secuestro del político.

Según versiones de exfuncionarios, el exgobernante habría autorizado directamente el secuestro, que ocurrió cuando cinco personas interceptaron a Balda y lo embarcaron a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros de Colombia.

El exlegislador opositor se refugiaba en ese momento en territorio colombiano después de que la Justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado luego de que denunciara que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.

En la audiencia del 31 de julio se definirá si el exmandatario y cinco personas más serán procesadas o no por el delito.