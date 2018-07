Expresidente colombiano Uribe denuncia complot internacional para llevarlo a prisión

"Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia británica MI6, amigos de [el actual presidente colombiano] Juan Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta en mi contra", escribió Uribe en su cuenta de la red social Twitter.

Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia Británica MI5, amigos de Juán Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta en mi contra — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 25 de julio de 2018

El 24 de julio, la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de una investigación formal a Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal, luego de que presuntamente el expresidente buscó testigos falsos para que declararan en contra del senador de izquierda Iván Cepeda y lo relacionaran con actividades delictivas para afectar así su carrera política.

© REUTERS / Fredy Builes Expresidente Uribe pide que Corte Suprema mantenga investigaciones en su contra

"En desarrollo de una rigurosa indagación previa realizada en los últimos meses por la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que la condujeron a abrir investigación formal" contra Uribe, indicó en la víspera el alto tribunal.

Uribe también señaló en Twitter que el llamado a investigación por parte del alto tribunal tiene implícita la intención de llevarlo a prisión.

"Informaré sobre cómo llegué a testigos, tema que la Corte no quiso investigar, simplemente me presume manipulador y me cita a indagatoria con implícita medida de aseguramiento", dijo Uribe en esa red social, en la que ha mantenido una intensa actividad en las últimas horas, tras el anuncio hecho por el tribunal.

Informaré sobre cómo llegué a testigos, tema que la Corte no quiso investigar, simplemente me presume manipulador y me cita a indagatoria con implícita medida de aseguramiento — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 25 de julio de 2018

​El 24 de julio, el propio Uribe anunció que renunciará a su escaño en el Senado —el cual asumió el 20 de julio— para que su defensa no interfiera con las tareas del Congreso.

Radio: Juristas colombianos piden investigar a fondo el asesinato del testigo en contra del expresidente Uribe

Sin embargo, los críticos del expresidente —entre ellos el excandidato presidencial de izquierda Gustavo Petro— sostienen que la renuncia es una argucia de Uribe para buscar que su caso no sea investigado por la Corte Suprema, sino por un fiscal, lo cual debilitaría el proceso.

"Una cosa es ser procesado por un magistrado de la Corte Suprema y otra por un fiscal ordinario, son cosas totalmente distintas", dijo, más temprano, el senador Iván Cepeda en diálogo con la emisora estatal Radio Nacional.

Cepeda también consideró que no cree "en las razones altruistas del senador Uribe", y que en realidad busca "unas maniobras judiciales para pasar a la Fiscalía, que es un organismo distinto, porque no conoce el proceso y no ha adelantado la investigación".

© AP Photo / Fernando Vergara HRW pide a Colombia reforzar seguridad de testigos en medio de investigación a Uribe

Tras conocer las declaraciones de Cepeda, Uribe se pronunció en Twitter esta misma mañana: "Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte".

En efecto, pese a la renuncia al Senado que se prevé presente Uribe en las próximas horas, su caso seguirá en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y no sería seguido por la Fiscalía General de la Nación, ya que existe también una jurisprudencia según la cual las personas no pueden escoger su propio juez.

Noticia relacionada: Senador colombiano Uribe afirma ser víctima de ataque político por acusación de abuso sexual

En otros términos, la renuncia de Uribe no puede modificar el fuero y por ende el caso debe ser investigado por la Corte Suprema de Justicia.

Agitación política

Las últimas horas fueron de gran agitación política en Colombia a raíz del anuncio del tribunal de investigar a Uribe, quien de ser hallado culpable enfrenta una pena de entre cuatro y seis años de prisión, y cuya renuncia al Senado significa un duro golpe para su bancada, que lidera las mayorías en el Congreso.

© REUTERS / Fredy Builes Exministro de Uribe pedido en extradición cuestiona adhesión de su partido con exfiscal

Al respecto, el máximo líder del partido político de izquierda FARC, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', se mostró confiado en que el llamado a Uribe servirá para reparar a las víctimas del conflicto armado.

"La verdad es el camino para la reparación y la reconciliación. El llamado de la Corte Suprema a Álvaro Uribe se convierte en una oportunidad para reparar a las víctimas y demostrar respeto al país", dijo 'Timochenko'.

Te puede interesar: Gobierno de Colombia confirma que avisó a Uribe sobre plan para atentar contra su vida

A su vez, el excandidato Petro cuestionó la defensa y el apoyo que en la víspera manifestó a Uribe el presidente electo, Iván Duque, quien señaló que la "honorabilidad e inocencia" del expresidente prevalecerán.

"Lo que un presidente demócrata de Colombia debe pregonar es cómo se garantiza la independencia del Poder Judicial, cómo toda la ciudadanía, comenzando por el Presidente, debe aceptar las actuaciones del la Corte Suprema de Justicia, en vez de defender amigos sub judice", indicó Petro.

Uribe fue el senador mas votado en la historia de Colombia en las pasadas elecciones legislativas del 11 de marzo, en las que obtuvo 864.000 votos, por lo que su partido, el derechista Centro Democrático, ha anunciado que buscará que el senador no renuncie a su escaño.