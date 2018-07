Hermanos que atacaron clínica en Lima padecían problemas psicológicos

"Ella [la hija] estaba en tratamiento psicológico; estaba enferma. Nos hablaba unas cosas que, a veces, me daba no sé qué; hablaba cosas incoherentes; estábamos conversando y ella a veces no seguía el ritmo. Mi hijo era un poco alterado. Ellos han decaído a raíz de la muerte de su madre", dijo el hombre al medio América TV.

Treinta y cinco personas resultaron heridas el 24 de julio en la clínica Ricardo Palma, en el distrito limeño de San Isidro, cuando los hermanos Lenin y Claudia Benites Aguirre hicieron explotar dos mochilas que llevaban cargadas de pólvora.

Lenin Benites, de 40 años, y Claudia Benites, de 44, son los únicos heridos graves y están internados en la unidad de cuidados intensivos de la misma clínica con pronóstico reservado.

La Policía Nacional informó el 24 de julio que la madre de los dos jóvenes, Victoria Aguirre Oviedo, había sido operada en la clínica Ricardo Palma en 2011 de un tumor cerebral que le causaba fuertes dolores de cabeza.

Pero la intervención de craneotomía ambulatoria no salió bien, y se requirió una segunda cirugía; a los pocos días Victoria Aguirre falleció.

La familia inició un proceso ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y ante la justicia, aduciendo que la clínica no había cumplido con los exámenes necesarios para realizar la operación.

Ambos entes les dieron la razón, y ordenaron a la clínica pagarles una reparación de 330.000 soles (101.000 dólares), sanción que la familia consideró insuficiente y que por eso apeló.

Al parecer, los hermanos sintieron que sus pedidos no fueron debidamente atendidos por la justicia y decidieron atacar la clínica por "venganza", según la policía.

Si sobreviven, enfrentarán cargos de tentativa de homicidio, lesiones graves y daños contra la propiedad privada, señalaron las autoridades.