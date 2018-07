Contraloría de Ecuador analizará uso que Rafael Correa dio a los aviones presidenciales

"Uno de los objetivos es determinar las fechas, números de viajes nacionales e internacionales realizados, destinos, horas de vuelo, tripulación, lista de pasajeros de cada uno, objetivos de desplazamientos y costos", señala un informe de la institución.

En él se explica que el periodo de análisis irá desde el 1 de enero de 2012 al 24 de mayo de 2017, día en que Correa terminó sus funciones presidenciales.

Asimismo, se detalla que la Contraloría prevé para este examen 90 días laborales y que la acción es parte del Plan Anual de Control 2018, aprobado por el contralor general, Pablo Celi.

Tras conocerse la decisión, políticos simpatizantes de Correa manifestaron su deseo de que la investigación se realice de manera objetiva y sin interés político.

"Todos los procesos administrativos son auditables, lo importante es que se lo haga siguiendo el debido proceso y de una manera objetiva, sin ningún tipo de sesgo político", declaró el legislador afín al expresidente Augusto Espinosa.

De su lado, el asambleísta opositor Fabricio Villamar expresó su interés de que se conozca a detalle cómo se utilizaron los aviones presidenciales, que precisamente son eso: "aviones presidenciales, no son taxi del ministro de turno, no son el elemento para los desplazamientos familiares", por lo que es necesario saber "a dónde viajaron, con qué personas, qué transportaron y durante cuánto tiempo, cuánto costo este desplazamiento, etc.".

Según datos publicados por diario El Universo, el Gobierno de Correa adquirió en 2008 el Embraer Legacy 600, por 28 millones de dólares, mientras que el otro avión adquirido fue el Dassault Falcon 7x, por 50 millones.