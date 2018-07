Un restaurante mexicano muestra cultura y gastronomía de la antigua URSS

Adornado con una matrushka, tapiz en las paredes, fotografías que evocan la vida familiar de aquella época, vinilos de Anna Nyrayeba y Andréi Pavlóvich Petrov; un tapete y una guitarra, Soviet&Co trae a la memoria el espacio interior de los hogares soviéticos.

Rita Sultanova, fundadora del restaurante ubicado en la colonia Condesa, explicó que su intención fue recordar escenas de su infancia, que transcurrió en la etapa final de la URSS, y dar a conocer la gastronomía tradicional de los países que alguna vez integraron esa nación.

Los cuadros que decoran una de las paredes dejan ver el estilo de vida de aquella época, imágenes que parecen sacadas de una galería de antigüedades y que cuentan la historia de niñas disfrutando del campo y familias viajando en el transporte por excelencia de la Rusia comunista: el tren.

En tanto, la comida que prepara junto con su hermana y una socia es auténticamente soviética, convirtiendo así al restaurante en el único con esta oferta en toda la Ciudad de México.

"Yo vivía en Karelia, Rusia, pero nací en Uzbekistán, que fue uno de los países que se desprendió de la URSS, y aunque ya no son una sola nación, la cultura gastronómica es la misma en todos los sitios que alguna vez la conformaron", recuerda Sultanova.

Por ello, puntualizó, quiso hacer un restaurante no solo de comida rusa, sino de platillos de diferentes países que dieron forma a la cultura soviética; de allí viene el concepto del lugar: la gastronomía de lo que fue antes y que sigue uniendo, pese a ser países diferentes.

Es así que los visitantes pueden degustar shawarma, cheburek, belyash, col reposada, mimoza, ensalada rusa, sopa uzbeka, nezhnost, borsch rojo o verde, mastavá, gulyash rastovsky, kotleta, beefstroganoff, vareniki, entre otros, todos con un estilo casero y algunas adaptaciones a los productos mexicanos.

También de bebidas como ponche, cervezas rusa y por supuesto de las destiladas como el vodka, tal como se acostumbra en Rusia.

Rita lleva poco más de cinco años en México y decidió establecerse aquí porque siempre pensó que el mundo es inmenso como para vivir por siempre en una sola ciudad.

"Luego de terminar la universidad ahorré dinero y decidí venir a México porque otros países me decepcionaron; en Canadá es muy difícil que un ruso entre, Estados Unidos casi imposible, en países europeos es fácil ir de turista, pero difícil para quedarse a trabajar, así que finalmente me decidí por este país".

La joven relató que al principio fue difícil acostumbrarse tanto al idioma como a las costumbres cotidianas de los mexicanos, pero se adaptó rápidamente a la cordialidad de la gente.

"No pienso regresar a Rusia. Este restaurante es como un bebé para mí y no podría abandonarle, además México me gusta mucho, es un país con muchas oportunidades, la gente es muy amable y el clima es generoso. De donde vengo no vemos el sol, por eso somos tan amargados, amanecer y ver el sol ya es un 80 por ciento de avance para tener una buena actitud", concluyó.