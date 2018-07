Líder empresarial de Ecuador recomienda ingreso de su país a la Alianza del Pacífico

"Nuestra expectativa es que Ecuador se fije y entre en alianzas con bloques que nos puedan dar apertura a nuevos mercados, que puedan promover el movimiento de capitales y de inversión hacia nuestro país", dijo el líder empresarial en el marco de la Cumbre de la AP que se celebra desde el lunes y hasta este martes en Puerto Vallarta, oeste de México.

© REUTERS / Jaime Saldarriaga Alianza del Pacífico analiza incorporar a Ecuador y Corea del Sur como estados asociados

Alarcón recordó que, en años pasados, su país se unió a otros bloques latinoamericanos, tales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

"Esos bloques no nos trajeron nada de bueno, no llegó inversión extranjera directa, las exportaciones no han crecido, y la economía no ha crecido", afirmó el dirigente de los inversores del país sudamericano.

El presidente del gremio empresarial ecuatoriano aseguró además que "Ecuador ha desperdiciado diez años en cuanto la inversión las exportaciones y no ha mejorado el ambiente laboral, ni los índices de empleo y el crecimiento económico es insípido".

Te puede interesar: Empresarios proponen zonas económicas especiales a la Alianza del Pacífico

Por medio de esta alianza, "esperamos integrarnos a los países que avanzan de mejor manera y poder tener acceso a sus mercados, para que la inversión se incremente a nuestros países", enfatizó el dirigente empresarial.

© AFP 2018 / Daniel Slim Alianza del Pacífico abre la puerta a nuevos estados asociados en Cumbre Puerto Vallarta

Los obstáculos que se deben resolver en el ámbito nacional ecuatoriano "son temas relacionados con impuestos a la salida de divisas, y llegar a acuerdos con los cuatro países permanentes dentro del bloque", Chile, Colombia, Perú y México.

Será un proceso que va a requerir una negociación, "pero existe la voluntad política del presidente Lenin Moreno, y de los ministros como el de Comercio Exterior de Ecuador", aseguró.

"Los temas que se irán afinando tienen que ver con la apertura del mercado en Ecuador", añadió.

Limitar la dependencia

Ante un bloque que está centrado en desarrollar el libre comercio, contrapuesta a las políticas proteccionistas del presidente de EEUU, Donald Trump, con amenazas de guerras comercial con China, Alarcón estima que los países latinoamericanos se pueden beneficiar.

"Esto pude fortalecer la Alianza del Pacífico, por ejemplo, las exportaciones de México, dependen en 80 por ciento del mercado de EEUU y es la hora de regresar a ver hacia el sur", apuntó el líder de los inversores ecuatorianos.

© REUTERS / Jaime Saldarriaga Cancilleres de Alianza del Pacífico analizan estatus de nuevos estados asociados

Los países de la región latinoamericana y caribeña "deben de buscar limitar su dependencia de sus exportaciones, mejorar su internacionalización y fijarse en cómo fortalecer su presencia en otras regiones, lo cual es una oportunidad que debe fortalecer a los países de América Latina y de la Alianza del Pacífico", puntualizó.

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, y Finanzas de la Alianza del Pacífico celebraron una reunión preparatoria a la XIII Cumbre de mandatarios de este bloque en la cual analizaron solicitudes de Ecuador y Corea del Sur para convertirse en Estados Asociados.

Además: "Alianza del Pacífico sigue siendo un mecanismo pro estadounidense"



"Los ministros de la Alianza del Pacífico se reunieron con el ministro de Comercio Exterior de Ecuador, Pablo Campana Sáenz, y con el ministro de Comercio Exterior de Corea, Hyunchong Kim, para evaluar sus solicitudes para convertirse en candidatos a Estados Asociados de la Alianza del Pacífico", dijo la oficina del canciller de México, Luis Videgaray.

© AP Photo / Rebecca Blackwell Presidente mexicano celebra integración de Alianza del Pacífico y libre comercio

Posteriormente, los ministros del grupo latinoamericano se reunieron con Estados Observadores y con representantes de organismos internacionales.

En este encuentro, los ministros analizaron proyectos de cooperación concretos que se podrían impulsar en el corto plazo.

Asimismo, exploraron áreas de cooperación en los siguientes temas: movilidad de personas, agricultura, integración, servicios portuarios, medio ambiente, turismo, cultura, educación dual, agua, becas y género.

Los ministros participaron en tres mesas de trabajo junto con los representantes de los 55 Estados Observadores, relacionadas con temas de relaciones exteriores, economía y finanzas.

© AFP 2018 / Federico Parra Presidente de Chile pide modernizar institucionalidad de la Alianza del Pacífico

El diálogo se centró en las áreas de: "cooperación para la integración regional, el rol de la Alianza del Pacífico como promotor del libre comercio y el fondo de inversión en infraestructura de la Alianza", puntualizó la secretaría de Relaciones Exteriores en su informe oficial.

La próxima cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, que integran México, Chile, Colombia y Perú, tendrá en su agenda la ampliación de ese proyecto de integración latinoamericano con la participación de la región del Mercosur (Mercado Común del Sur), que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de Venezuela, que se encuentra actualmente suspendido.

Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelanda están en proceso de convertirse en miembros asociados de la Alianza del Pacífico.