Abogado uruguayo de expreso de Guantánamo no puede comunicarse con él desde junio

"El último contacto que tuve con él fue entre el 10 y 15 de junio cuando me manifestó que se iba a Montevideo desde (la ciudad de) Rivera (norte), donde vivía, porque era fecha del Ramadán y fue lo último que supe de él", afirmó Segura.

El abogado representa a Deyab, que vivía como refugiado en Uruguay desde fines de 2014, en una denuncia por apropiación indebida que el exprisionero hizo contra un empresario de la ciudad norteña de Uruguay a quien acusa de no haberle devuelto alrededor de 35.000 dólares que le había prestado.

Segura afirmó que se enteró un poco por el "fiscal de Rivera y otro poco por la prensa que Deyab se habría ido a Turquía".

El 22 de julio Sputnik supo de fuentes cercanas a Deyab, que el hombre de nacionalidad siria y de 47 años de edad, dejó Uruguay y viajó el mes pasado desde la ciudad brasileña de Sao Paulo (sur) a Turquía con un pasaporte marroquí y una identidad falsa, tras lo cual las autoridades turcas procedieron a deportarlo a su país, donde pesa sobre él una condena a muerte.

El Gobierno uruguayo dijo el viernes en un breve comunicado que no brindaría ninguna información acerca de la situación de Deyab, pues la ley local sobre refugiados obliga a la confidencialidad de todos los datos sobre las personas en esta situación que son asistidas por el Estado.

El exprisionero de Guantánamo vivía desde fines de 2017 en Rivera, donde él había pedido residir porque allí hay una gran colectividad musulmana.

En relación a la denuncia por apropiación indebida hecha por el refugiado, el abogado dijo que ahora están "esperando por la Fiscalía, que tiene que diligenciar la prueba; en todo caso llamarme o llamarlo a él si necesitan otra declaración porque toda la prueba había sido agregada; ahora el Ministerio Público es el que tiene que decidir si hay mérito para un procesamiento por lo que nosotros pedimos".

Segura dijo que luego del último contacto que tuvo con Deyab intentó comunicarse con él al teléfono al que solía llamarlo, pero no pudo ubicarlo.

"El número telefónico que tenía de él era uruguayo, ya he intentado contactarlo antes de saber que él estaba en Turquía, pero no he tenido respuesta", afirmó.

El sirio, quien pasó más de 12 años en la prisión militar estadounidense de Guantánamo para sospechosos de terrorismo y llegó a Uruguay en diciembre de 2014, había intentado cuatro veces en los últimos tres años y medio salir de este país sudamericano y llegar a Turquía, donde residen como refugiados su esposa, sus tres hijos y su nieto, nacido el año pasado.

Segura afirmó que Deyab "tiene pasaporte del Mercosur (Mercado Común del Sur), pero no era un ciudadano del Mercosur, el problema (para viajar) eran las visas, que los países se la negaban".

El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela (actualmente suspendido).

A fines de los años 90, Deyab fue un disidente del Gobierno sirio.

Luego de que dejó su país en 2000 para dirigirse a Afganistán con su familia, el Gobierno de Asad lo condenó a muerte en ausencia por delitos políticos "no especificados", según un informe del Ministerio de Exteriores de Líbano citado en uno de los memorandos de inteligencia sobre Deyab del Departamento de Defensa de EEUU.

Deyab y otros cinco refugiados fueron enviados a Uruguay en diciembre de 2014 en el marco de un acuerdo entre el entonces presidente de EEUU, Barack Obama (2009-2017), que buscaba cerrar esa prisión ilegal ubicada en territorio cubano, y su par uruguayo José Mujica (2010-2015).