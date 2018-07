Analista: intento de revocar al Parlamento venezolano es poco factible

"Desde la perspectiva fáctica es bastante difícil que se pueda dar; tiene más un efecto político que un efecto de naturaleza jurídica", dijo Pérez, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad de Carabobo.

El dirigente oficialista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (integrada solo por oficialistas), señaló en rueda de prensa que tenía todo preparado para revocar al Parlamento.

© AFP 2018 / Juan Barreto Presidente del parlamento venezolano quiere activar referendo para revocar a Maduro

"Estamos en plena época, tenemos los cálculos hechos, faltaría la decisión política de hacerlo o no, pero ya algunos comenzaron a ponerse nerviosos (…) Según la Constitución, todos los cargos son revocables, es constitucional y políticamente correcto, lo que no es correcto es que no podamos hacer un (referendo) revocatorio y queramos dar un golpe de Estado", señaló.

Todos los cargos de elección popular son revocables mediante referendo, y en este caso se cumple el principio de que el sujeto a revocar está a la mitad de su mandato, admitió Pérez.

Más aquí: Partido gobernante de Venezuela estudia revocar la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional fue elegida en diciembre de 2015 y concluirá su mandato en enero de 2021.

"Según los principios conformes a la Constitución de 1999, realmente conforme al artículo 6, el Gobierno y los órganos que lo componen que son de naturaleza alternativo, democrático, participativo, selectivo (…) y de mandato revocable, lo que quiere decir que esto está consagrado como un principio, por lo que no es imposible", dijo.

Sin embargo, existen dos elementos de dificultad para que un proceso de este tipo se lleve a cabo, observó.

Según el artículo 72 de la Constitución, el primer paso es solicitar el referendo revocatorio, acto que solo pueden cumplir el presidente Nicolás Maduro, el propio Parlamento o un 10% de los ciudadanos habilitados para votar.

"En ese artículo 72 también se exige que la votación (a favor de revocar) todos y cada uno de los cargos debe ser igual o mayor a la cantidad (de votos) con la que resultaron elegidos, esa es la exigencia constitucional", añadió.

Además: Partido venezolano de derecha se separa de coalición opositora MUD por desacuerdos

En medio de la grave crisis económica que afecta a Venezuela, el descontento popular por el incremento desmesurado de los precios, los bajos salarios y el deterioro de los servicios públicos, Pérez observó que se debe evaluar si es realmente posible para el oficialismo igualar o superar los resultados de las elecciones legislativas de 2015, en las que la oposición obtuvo mayoría.

"Desde la perspectiva de lo que ha planteado el ciudadano Diosdado Cabello, jurídicamente insisto que es posible, pero políticamente habría que ver el resultado de las elecciones de 2015, si serían capaz (los oficialistas), efectivamente, de lograr esa votación, teniendo en cuenta la participación que se dio en el último proceso electoral", expresó.

En las elecciones legislativas de diciembre de 2015, participaron el 74,17% de los ciudadanos habilitados (14.385.349 votantes), y la oposición obtuvo 7.726.066 votos, para un total de 112 escaños, mientras el oficialismo solo consiguió 55.

Pérez comparó ese resultado con los comicios del pasado 20 de mayo, en los que fue reelecto Maduro con el 68% de los votos, pero en los que solo concurrieron a sufragar 9.383.329 personas (46% del padrón).

Por ello, el experto en la Constitución consideró "muy difícil" que un proceso revocatorio pueda tener algún efecto.

"No digo que sea imposible, pero es bastante dificultoso desde el punto de la perspectiva política", apuntó.

Pérez también cree poco viable el intento de revocar mediante referendo el mandato de Maduro, a menos que se espere que cumpla la mitad de su período, tal como sugirieron algunos dirigentes opositores

Sigue aquí: Coalición opositora venezolana califica de farsa juramentación de Maduro

Maduro todavía se encuentra cumpliendo su primer mandato, pues los comicios presidenciales de mayo fueron adelantados y para el período 2019-2025.