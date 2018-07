Una mujer embrazada le da una paliza a una joven favorable al aborto en Argentina (vídeo)

Leslie estaba participando con sus amigos el 15 de julio en una manifestación a favor de la legalización del aborto que se celebró en la localidad bonaerense de Claypole y se llevó consigo un pañuelo verde, símbolo de las luchas feministas por el derecho al aborto legal en Argentina.

De repente una mujer embarazada, que supuestamente se llamaba Milagros, se acercó y preguntó quién apoyaba el aborto, a lo que Leslie respondió que ella.

"Al rato llega con una amiga, y me empiezan a apurar, diciendo que no tenía justificación, hasta que esta chicha Milagros me invita a pelear", explicó Leslie en declaraciones recogidas por el diario Crónica.

A su vez, la joven contestó que no estaba acostumbrada a pelear "y menos con una mujer embarazada" después de que la agresora, tras decir "me vas a pegar igual", pasara a las manos.

"Me agarró del pelo, me tira piñas y me empieza a dar patadas en el piso. Si yo le hubiera pegado, ahora la historia sería distinta", destacó la víctima.

Recientemente el Senado de Argentina comenzó a debatir el proyecto de ley para legalizar el aborto, que ya ha sido parcialmente aprobado.

El proyecto reconoce el pleno derecho de una mujer a interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación, además de mantener sin plazos las causales establecidas en las normativas actuales.

Por el momento, el aborto está despenalizado en Argentina solo si el embarazo fue producto de una violación, si el feto presenta malformaciones graves o si está en riesgo la salud física, psíquica o social de la mujer.

