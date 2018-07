Presidente del parlamento venezolano quiere activar referendo para revocar a Maduro

"Para nosotros lo que está planteado en el país es un revocatorio a Maduro; si él quiere convocar revocatorio (contra el parlamento) que le eche pichón (que le ponga ganas) y que vean cómo hacen para lograr esa altísima votación que tuvimos los diputados en 2015", dijo Barboza.

© REUTERS / Marco Bello Partido gobernante de Venezuela estudia revocar la Asamblea Nacional

El 16 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (integrada solo por oficialistas), Diosdado Cabello, dijo que tenía todo listo para iniciar un proceso para revocar al parlamento, controlado por la oposición desde las elecciones de 2015.

"Estamos en plena época, tenemos los cálculos hechos, faltaría la decisión política de hacerlo o no, pero ya algunos comenzaron a ponerse nerviosos (…) Según la Constitución, todos los cargos son revocables, es constitucional y políticamente correcto, lo que no es correcto es que no podamos hacer un revocatorio y queramos dar un golpe de Estado", señaló Cabello.

Tal medida sería el golpe de gracia al Poder Legislativo, que no actúa como tal desde mediados de 2016, cuando el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró en desacato.

A partir de entonces ninguna de las funciones legislativas esenciales, como controlar y votar el presupuesto o supervisar y aprobar el endeudamiento externo y las concesiones de recursos naturales, pasaron por la Asamblea Nacional.

Además, cuando se constituyó la Asamblea Nacional Constituyente con poderes plenipotenciarios, en agosto del año pasado, esta despojó al parlamento de sus facultades legislativas.

Durante 2016, la oposición se abocó a activar un referendo para revocar el mandato de Maduro mediante la recolección de decenas de miles de firmas, pero el Poder Electoral lo anuló por presuntas irregularidades.