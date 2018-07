Grupo de Lima condena "ruptura del orden constitucional" en Venezuela

"[Los países del Grupo de Lima] condenan la ruptura del orden constitucional y el Estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela, reflejada en la pérdida de instituciones democráticas y la falta de garantías y libertades políticas para todos los ciudadanos", se lee en un comunicado.

© REUTERS / Carlos Jasso Los puntos clave para entender qué está pasando tras las elecciones en Venezuela

Los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá afirman no reconocer la legitimidad de las últimas elecciones en Venezuela del 20 de mayo.

Según los países del Grupo de Lima, los comicios no contaron con estándares internacionales, no haber incluido a todos los actores políticos de Venezuela y no haber contado con las garantías que permitan su desarrollo transparente.

También: Ecuador: el tema de Venezuela divide "dolorosamente" la región

El Grupo de Lima, fundado en respuesta al Gobierno de Nicolás Maduro, aparte de invocar por la realización de nuevas elecciones libres y transparentes en Venezuela, alude al reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Según este informe, se condena los actos de represión violenta contra opositores, lo que incluye arrestos, ejecuciones extrajudiciales, torturas o falta de acceso una justicia imparcial.

El Grupo de Lima ha puesto de manifiesto su condena a la presencia de aviones militares venezolanos en la frontera con Colombia, así como reitera, una vez más, el que el gobierno de Maduro permita el acceso de la ayuda humanitaria para la población civil.

Más: Diputado opositor acusa a Poder Electoral venezolano de "confiscar la democracia"

© Sputnik / Sergei Mamontov Ministro de Defensa venezolano pide a militares "llevar al mundo la verdad de Venezuela"

El Gobierno venezolano, por su parte, ha asegurado que desde Estados Unidos se promueve una invasión militar, para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Entre las últimas acciones ejercidas por el Gobierno estadounidense contra el país caribeño, está la reciente gira por Latinoamérica del vicepresidente, Mike Pence, quien aseguró que el propósito era ejercer presión contra el Ejecutivo venezolano, tras desconocer los resultados electorales en los que fue reelecto Maduro con el 68% de los votos en mayo pasado.