Partido gobernante de Venezuela estudia revocar la Asamblea Nacional

"Estamos en plena época, tenemos los cálculos hechos, faltaría la decisión política de hacerlo o no, pero ya algunos comenzaron a ponerse nerviosos (…) Según la Constitución, todos los cargos son revocables, es constitucional y políticamente correcto, lo que no es correcto es que no podamos hacer un revocatorio y queramos dar un golpe de Estado", señaló.

Cabello hizo esta afirmación durante una rueda de prensa ofrecida en la sede del PSUV en Caracas.

El Parlamento venezolano se encuentra bajo una sentencia que inhabilita todas sus funciones desde junio de 2016, luego que se negara a reconocer varias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, órgano que lo declaró en desacato.

Si las intenciones del PSUV se cumplen deberían llamar a un referendo revocatorio para luego llamar a nuevas elecciones parlamentarias.

Desde entonces, todas sus decisiones son consideradas como nulas e írritas y en varias ocasiones Cabello y otros dirigentes oficialistas han planteado la opción de un revocatorio, que permita elegir nuevamente a los diputados que integran el Parlamento.

Además: Partido venezolano de derecha se separa de coalición opositora MUD por desacuerdos

En diciembre de 2015, la oposición obtuvo mayoría en el Parlamento venezolano, y desde entonces es el único órgano del Estado que controlan los adversarios del presidente Nicolás Maduro.