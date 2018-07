Presidente de Perú niega nexos con corrupción en sistema judicial

"No me he comunicado absolutamente con nadie de ellos (los funcionarios implicados en actos de corrupción)", enfatizó Vizcarra a la prensa durante una visita al departamento de Loreto (norte).

Las investigaciones periodísticas que vienen descubriendo actos de corrupción en miembros del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM, ente encargado de nombrar, ratificar y deponer a jueces y fiscales), se está basando en audios producto de interceptaciones telefónicas.

El presidente Martín Vizcarra fue aludido en un audio difundido el domingo por el programa Panorama.

En dicho audio, el ya suspendido presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, habla con un interlocutor sin identificar a quien le dice que el presidente Vizcarra tiene "como 80 procesos (judiciales)".

En los audios que han sido difundidos hasta el lunes, esta es la segunda mención que se hace de Vizcarra.

En un audio difundido la semana pasada, el juez Hinostroza le pide al empresario automotriz, Antonio Camayo, que interceda por él ante el presidente de la República para un favor no precisado en la conversación.

"No me voy a dedicar a responder el uso de mi nombre sin justificación alguna. Seguramente estas personas, con alguna intención, han tratado de contactarse con el presidente de la República, pero no lo hemos permitido", dijo Vizcarra en su defensa.

Asimismo, sobre la reforma del sistema judicial peruano que el presidente anunció como medida de emergencia la semana pasada, aseguró que éste estará listo para 28 de julio, día en que con motivo del aniversario de la independencia ofrecerá un mensaje a la Nación desde el Congreso.