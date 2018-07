Diputado opositor acusa a Poder Electoral venezolano de "confiscar la democracia"

CARACAS (Sputnik) — El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela se aleja de parámetros democráticos al señalar que los partidos políticos opositores que se autoexcluyeron de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo no podrán inscribirse a futuros actos electorales, dijo a Sputnik el diputado opositor Enrique Márquez.

"El CNE insiste en que aquellos que no participaron (en las presidenciales del 20 de mayo) no pueden participar en el presente, es decir, que el CNE oficializa la no participación y con esto se le cierra la puerta a la participación de algún factor, lo que podemos ver es que confiscan la democracia", dijo el parlamentario del partido Un Nuevo Tiempo.

El CNE acordó celebrar el próximo 9 de diciembre elecciones para renovar 4.900 escaños en concejos municipales entre titulares y suplentes.

El 13 de julio la rectora del CNE, Tania D'Amelio, informó que participarán solo los partidos que postularon candidatos en mayo, mientras los que no lo hicieron deberán ir a un proceso de renovación de su inscripción como fuerzas políticas legales.

Márquez destacó que la mayoría de los partidos opositores no participaron en los comicios presidenciales por considerar que no existían condiciones.

"Venimos de una elección cuestionada por aquellos que no participaron, por considerar que fueron inadecuadamente convocadas (…) y finalmente también fue cuestionada por aquellos que participamos al existir un incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos que se habían hecho de las condiciones mínimas para la participación política", acotó.

La semana pasada, el secretario general del partido de derecha Acción Democrática, Henry Ramos Allup, anunció que no participará en las elecciones y advirtió que aquellos dirigentes que se inscriban serán autoexcluidos de esa organización política.

Ramos Allup dijo que la actuación de Acción Democrática en futuros comicios dependerá de las circunstancias políticas del país.

Además, el 6 de julio, Acción Democrática anunció que abandonaba la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debido a diferencias sobre cómo hacer oposición al Gobierno.

Márquez reconoció que en el seno de la oposición existen diferencias, pero que todos exigen condiciones mínimas para unos comicios transparentes.

"No lo vamos a ocultar que en el seno de la oposición hay problemas y diferencias que de alguna manera han impedido también una participación más clara en algunos momentos de este largo proceso en el cual el país ha estado inmerso, pero nosotros hemos participado para ganar y no para perder, lo que estamos exigiendo hoy son unas elecciones a la medida", indicó.

Asimismo, Márquez dijo estar seguro que al igual que en las elecciones de mayo, las del 9 de diciembre serán desconocidas por la comunidad internacional.

"No tengo dudas de que pueda ocurrir un nuevo desconocimiento de la comunidad internacional, porque nada ha cambiado, ¿cuáles son las exigencias de la comunidad internacional? me refiero a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos y a las Naciones Unidas: un retorno de la democracia", sostuvo.

En mayor fue reelecto el presidente Nicolás Maduro con 68% de los votos, y además se escogieron a los 251 representantes de los consejos legislativos estadales.

La abstención fue de 54%, la más alta en la historia de la democracia de Venezuela desde 1958.

Los resultados fueron desconocidos por varios países que acusaron a las autoridades venezolanas de falta de transparencia y libertad.