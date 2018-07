Presidente Miguel Díaz-Canel clausura congreso de periodistas cubanos

"Ha sido este un evento exitoso, con economía de informes, planteamientos sólidos y aportadores desde la experiencia de las bases de la organización en los medios y en la academia", expresó el mandatario en la jornada de clausura del congreso que finalizó la víspera.

En su discurso, el presidente cubano se refirió a la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los periodistas en la isla, y reconoció que se trabaja por mejorar las condiciones laborales del gremio.

"Nadie mejor preparado que ustedes para entender que lo pendiente es mucho más que la necesidad de un gremio. Es la necesidad de un pueblo pobre y trabajador, cuyas historias humanas, heroicas y conmovedoras están aún por contarse a plenitud, como está por parecerse al país que somos, el país que nuestros medios muestran", enfatizó Díaz-Canel.

Agregó que "pueden faltar recursos materiales, pero nunca puede faltar el recurso moral y la ética revolucionaria, la cual ustedes cotidianamente aportan".

​A su vez, el presidente se refirió a la guerra mediática que se ejerce contra Cuba, a través de los medios de comunicación desde fuera de la isla e incluso, con aliados dentro de ella.

"Entiendo que rabien los que no están invitados al análisis porque no son parte de la UPEC ni de la sociedad cubana que se ganó con sacrificios y esfuerzos el derecho exclusivo a discutir cómo diseñar el futuro, y por supuesto, no nos asombra que hayan comenzado a lanzar ríos de intriga contra el partido (comunista) y el sistema de medios del país".

© Sputnik / Patricia Lee Wynne Sputnik e Instituto Cubano de Radio y Televisión acuerdan cooperación

Los asalariados del pensamiento único mundial —subrayó—, en su versión criollo-extranjera ¿qué esperaban, qué sugieren?, acaso que entreguemos, por ejemplo, nuestras agencias de noticias a los brazos del mercado y sus periodistas a la calle? Pues no. Nuestra "Télam" no será desangrada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no manda en Cuba".

Durante la clausura del X Congreso de los periodistas cubanos, se anunció la elección de Ricardo Ronquillo, ex subdirector del diario Juventud Rebelde, como nuevo presidente de la UPEC para el próximo período de 5 años.

"Tengan la seguridad que nos dedicaremos con toda la pasión que sea posible a que se haga realidad la política de comunicación y que se corporice en el sistema de medios públicos de Cuba esa política", expresó Ronquillo ante el plenario.

Las comisiones de trabajo creadas durante el Congreso de los periodistas cubanos discutieron temas relacionados con la gestión de contenidos, ética y comunicación, agresión mediática y nuevas tecnologías.

Palabras de Causura del #XCongresoUPEC, 14 de julio, Palacio de Convenciones en #Cuba del presidente Miguel Diaz-Canel Bermúdez. pic.twitter.com/12pGu63mGZ — martha del carmen (@marthadelcmv) 14 июля 2018 г.

​Se concluyó la definición de ejes estratégicos que apuntan a continuar las transformaciones del sistema de medios de comunicación, la necesidad de procesos comunicativos como derecho y bien público, así como dignificar al sector y perfeccionamiento de la organización gremial.