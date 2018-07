Cinco jueces peruanos, separados de sus cargos por escándalo de corrupción

"La medida de suspensión preventiva en el cargo, por presunta comisión de faltas muy graves, implica su separación del Poder Judicial hasta el término de las investigaciones y, de comprobarse lo hechos, serán destituidos de sus cargos sin posibilidad que retornen a laborar en el Estado", reza el documento publicado por la OCMA.

© AFP 2018 / Raul Garcia La corrupción de magistrados peruanos revelada en audios "es una cosa terrible"

Los magistrados separados son Walter Ríos Montalvo, Mónica Hoyos Pinchi, Raúl Salcedo Rodríguez, Walter Linares Saldaña y Miguel Miranda Mendoza, todos pertenecientes a la jurisdicción de la región Callao (centro, colindante a Lima Metropolitana).

Ríos Montalvo se desempeñaba como presidente de la Corte del Callao, el cargo de mayor jerarquía dentro de la jurisdicción.

El magistrado era duramente cuestionado desde que se divulgara una serie de conversaciones telefónicas interceptadas en las que participaría de tráfico de influencias.

En uno de los audios se le oye hablar con un asesor de la Corte Superior del Callao sobre un pago a cambio del nombramiento de un tercero en un puesto dentro del sistema judicial de la región.

Ríos Montalvo le dice a su interlocutor: "Como garantía, si no pasa nada [no lo nombran] lo devolvemos; estoy pensando en 10 'verdecitos' [10.000 dólares]; proponle, pero como garantía, yo le doy mi palabra (…) Si no sale (el nombramiento) se lo devuelvo [el monto de 10.000 dólares]".

Estas separaciones de jueces serían las primeras sanciones concretas derivadas del escándalo producto de unas investigaciones periodísticas que han revelado corrupción en el sistema judicial peruano.