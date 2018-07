Protesta en Río de Janeiro por falta de respuestas al asesinato de Marielle Franco

“Ha pasado tanto tiempo y no hay nada todavía, estamos a merced de rumores y especulaciones, pero no hay respuestas oficiales, y eso de alguna forma también es la muerte de la democracia, porque sin acceso a la información no podemos hacer nada”, dijo a Sputnik una de las manifestantes, Isabella Moraes, estudiante de derecho.

© AP Photo / Leo Correa Gobierno de Brasil confirma que un concejal podría haber mandado matar a Marielle Franco

Los manifestantes recorrieron las calles del centro de Río coreando una frase que Franco pronunció en un discurso y que se hizo célebre: “¿Cuántos más van a tener que morir para que esta guerra acabe?”, en referencia a la violencia que viven muchos barrios del país en nombre de la lucha contra el narcotráfico.

Franco pertenecía al izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y fue una voz muy destacada en la defensa de los derechos humanos, las minorías, el colectivo LGTB, las mujeres, la población negra y los habitantes de favelas y suburbios de la ciudad.

Buena parte de ese colectivo estuvo presente en la marcha del jueves.

En la cabecera de manifestación, junto a la madre de Franco, Marinete da Silva, estaban los familiares de Marcos Vinícius, un niño de 14 años que murió cuando iba a la escuela, presuntamente por disparos que salieron de un helicóptero de la policía.

Temas relacionados: Facebook eliminará noticias falsas sobre concejala brasileña asesinada Marielle Franco

El trabajo de la concejala contra la violencia policial y contra la intervención militar que el Gobierno federal de Michel Temer decretó en el estado de Río de Janeiro la colocó en el punto de mira, por lo que su muerte fue calificada rápidamente de asesinato político.

En un principio varias informaciones filtradas por los investigadores de la Policía Civil a la prensa local apuntaron como posible ideólogo del crimen al también concejal Marcello Siciliano (del conservador Partido Humanista Social), que tendría fuertes vínculos con las milicias.

Las informaciones filtradas por la policía apuntaban que Siciliano habría maquinado el crimen junto con esas milicias, en su mayoría formadas por expolicías o exbomberos, que extorsionan a los vecinos en muchos barrios de Río a cambio de ofrecer seguridad en las calles o determinados servicios.

El concejal desmintió todas las acusaciones, nunca llegó a ser acusado formalmente; y desde hace semanas no hay nuevas informaciones, aunque la policía dejó entrever que el caso es más complejo de lo que se pensaba.

Asuntos relacionados: Esposa y hermana de concejala brasileña asesinada exigen justicia a diputados

© REUTERS / Ricardo Moraes Acción paramilitar es principal hipótesis en pesquisa sobre crimen de concejala brasileña

La demora en obtener conclusiones está empezando a provocar cada vez más inquietud en el entorno de Franco y de los movimientos sociales que siguen el caso.

“Cuanto más tiempo pasa se deshacen más las evidencias, y las posibilidades de que se aclare el crimen se hacen más pequeñas, esa es nuestra preocupación; queremos saber quién mató a Marielle y por qué”, reclamó el 11 de julio en el Congreso Nacional el diputado del PSOL, Jean Wyllys, que lidera una comisión parlamentaria creada para seguir las investigaciones.

Para que no decaiga la presión Wyllys pidió más implicación a la Fiscalía y anunció más movilización de la comisión con órganos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y el Parlamento del Mercosur.

La intención sería crear una especie de “observatorio internacional” que amplíe la presión para que se resuelva el caso, explicó el diputado.

Más: Fiscal General de Brasil: asesinato de Marielle Franco es un atentado a la democracia

© REUTERS / Ricardo Moraes Amnistía Internacional presiona a Brasil para esclarecer asesinato de concejala Franco

Entre los objetivos de la comisión que las autoridades cumplieron recientemente está el refuerzo a la seguridad de algunos líderes políticos en situación vulnerable, como la concejala Talíria Peltrone del ayuntamiento de Niterói, ciudad vecina de Río.

Peltrone también pertenece al PSOL, era amiga de Marielle Franco y en los últimos meses fue amenazada de muerte.

Uno de los factores que complican la resolución del caso Marielle Franco es que la concejala nunca denunció amenazas, por lo que no hay indicios de quién podría estar persiguiéndola.

Su asesinato se produjo la noche del 14 de marzo: murió en el centro de Río de Janeiro de cuatro disparos en la cabeza cuando volvía a casa en coche.

El conductor del vehículo, Anderson Gomes, también murió al recibir tres disparos en la espalda; la única superviviente fue una asesora de la concejala, que después de prestar declaración a la policía salió de Brasil y reside en el extranjero para preservar su integridad física.