Estos son los 10 parques de diversiones más visitados en Latinoamérica

Férias é no Hopi Hari! 🤪🎢🎡.. Todas as quintas-feiras do mês de julho PASSAPORTI DUNI (2 pessoas) por R$ 149,90. E ainda tem direito de trazer 10 crianças até 12 anos como nossas convidadas (*5 crianças por pagante). Venha curtir as Férias Spetakulares com novas atrações, novos shows e um arraial pra lá de animado no novo Wild West. 🤠 Garanta já seu passaporti em nosso site (www.hopihari.com.br), na Central de Vendas (11) 4210-4000 ou direto na bilheteria. #hopihari #themepark #vemprohopihari #feriasspetakulares

