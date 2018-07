Derrame de crudo en el este de Venezuela afecta a más de 600.000 pobladores

"Más de 600.000 habitantes están afectados directa e indirectamente, porque además de muchos hogares, son empresas, comercios, talleres y otros establecimientos, que han estado perjudicados en Maturín por no tener agua, debido al derrame de crudo", dijo a Sputnik la concejal de Maturín, Mercedes Adrián.

En la prensa nacional circularon imágenes de las aguas del río Guarapiche contaminadas por crudo, así como de los pobladores abasteciéndose de agua en tuberías en los predios de la ciudad.

Por su parte, la gobernadora del estado Monagas, Yelitze Santalle, señaló en su cuenta de la red social Twitter que directamente quedaron afectadas 184.000 personas y son las que tienen atención prioritaria, al igual que escuelas y hospitales.

Esta atención consiste en un plan de abastecimiento a través de camiones cisternas y la activación de los pozos de agua del municipio, detalló la gobernadora.

Sin embargo, Lila Velásquez, habitante del centro de Maturín, dijo a Sputnik que los habitantes desconocen los mecanismos para obtener este servicio de agua a través de cisternas.

"Pasaron un mensaje diciendo que pasarían por algunas zonas, pero eso no ocurrió, los vecinos fuimos a Aguas de Monagas (Hidrológica estatal) y le dijeron que allí no era, total que no supimos a donde ir para solicitar las cisternas, ayer (miércoles), fue que un vecino consiguió una con PDVSA, porque tenía conocidos, de otra forma seguiríamos sin agua", indicó.

Valásquez destacó que la situación "es muy crítica", y que esperan que no ocurra como con el derrame de 2012, que estuvieron 3 meses sin agua, por otro derrame de crudo.

El 4 de febrero de 2012, habrían caído unos 100.000 barriles de crudo en el río Guarapiche por el derrame en el complejo Jusepín, denuncian grupos ambientales de la zona.

La concejal explicó que Maturín está conformada por 10 sectores, y a 7 de ellos les surten agua a través de la planta de tratamiento que se abastece del río Guarapiche, donde cayó petróleo el pasado 6 de julio.

Mientras, Santaella, aseguró que para este sábado 14 de julio, esperan restablecer el servicio de agua, el cual se cortó por medidas de seguridad, para evitar que se dañen los filtros de purificación.

El ministro de Petróleo y presidente de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) señaló que el derrame se registró en la planta de Recuperación Secundaria Oriente en Jusepín donde se almacena el crudo residual y sostuvo que las fuertes lluvias hicieron que una parte de este crudo filtrara hacia el río Guarapiche.